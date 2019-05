von: Sergej Jurtaev (30. April 2019)

Infizierungen: Alle Nester mit Fundorten - Days Gone

In Days Gone gibt es insgesamt 13 Infizierungen. Dabei handelt es sich um Gebiete, die von Freakern als Wohnräume ausgesucht wurden. Um die Gebiete zu säubern, müsst ihr alle Freaker-Nester zerstören – wir zeigen euch die Fundorte!

Wenn ihr ein Nest in Brand setzt, kommen aggressive Freaker herausgestürmt – haltet euch bereit!

Das müsst ihr über Infizierungen wissen

Wenn ihr euch um die Infizierungen kümmert, schaltet ihr die Trophäe „Infizierungsbeseitiger“ frei. Darüber hinaus erhaltet ihr auch immer eine neue Schnellreiseoption, wenn ihr ein Gebiet säubert. Ihr solltet die Feaker-Nester also unbedingt ausräuchern, um euch lange Reisestrecken zu ersparen.

Die Infizierungen sind auf eurer Karte eingezeichnet. Dort angekommen seht ihr auf der Karte auch den Radius, in dem sich die ganzen Nester befinden. Die genauen Standorte der Nester werden euch allerdings nicht angezeigt, sodass die Aufgabe nicht so einfach ist. Wenn ihr in der Nähe eines Nests seid, wird der Gestank Deacon darauf aufmerksam machen und das Nest wird auf der Karte markiert.

Die Nester zerstört ihr, indem ihr sie abfackelt. Wie das geht, lernt ihr bereits in der Einleitung von Days Gone. Molotowcocktails bieten sich an, aber ihr könnt auch einen Benzinkanister zum Explodieren bringen. Die beste Alternative sind aber Feuerpfeile, die ihr freischaltet, wenn ihr 8 Hinterhaltcamps einnehmt.

Alle Fundorte der Nester im Video

Wenn ihr ein Nest in Brand setzt, stürmen Freaker nach draußen. Ihr müsst sie nicht zwingend töten, aber sie könnten euch bei der Säuberung des Gebiets stören. Generell solltet ihr dieser Aufgabe am besten tagsüber nachgehen, da ihr weniger Freaker antrefft.

Das folgende Video des YouTube-Kanals PowerPyx zeigt euch, wie ihr alle Infizierungen abschließt und alle Nester findet.

Wichtig: Macht euch keine Sorgen, wenn ihr einen „Point of no Return“ erreicht habt und einige Regionen nicht mehr betreten könnt. Die Infizierungen sind nicht verpassbar! Nach Abschluss der Story könnt ihr alle Regionen wieder aufsuchen.