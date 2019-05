von: Marco Tito Aronica (09. Mai 2019)

Fortbytes. Noch nie von gehört? Die sind neu in Season 9 und geben euch unterhaltsame Rätsel auf. Fortbyte #36 könnt ihr nur finden, wenn ihr mit dem Skin namens Sentinel auf eine eisige Insel reist. Wir zeigen euch den Fundort auf der Karte.

Fortbytes sind nur verfügbar, wenn ihr euch den Battle-Pass von Season 9 gekauft habt. Andernfalls werden die Herausforderungen rund um Fortbyte #36 und allen anderen Rätseln nicht freigeschaltet.

Nur mit dem Battle Pass könnt ihr Fortbytes finden. Das sind alle seine Skins und Extras in Season 9:

Fortbyte #36: Als „Sentinel” auf einer eisigen Insel

Wählt ihr im Menü der Herausforderungen die Fortbytes an, werdet ihr bei Fortbyte #36 das erste Puzzle finden. Genau steht hier: Zugänglich als „Sentinel” auf einer eisigen Insel. Sentinel ist einer der Start-Skins von Season 9 - der Gockel-Mech. Diesen schaltet ihr sofort frei, wenn ihr euch den Battle Pass kauft. Wählt also diesen Skin aus und macht euch an folgendem Fundort auf die Suche nach Fortbyte #36:

Bei der pinken Markierung findet ihr Fortbyte Nr. 36 etwa bei Frosty Flights und Happy Hamlet.

Fortbyte #36 findet ihr ganz im Südwesten der Map, auf der linken der schneebedeckten Inseln. Fortbyte #36 wird immer auftauchen, insofern ihr ihn noch nicht eingesammelt habt, allerdings könnt ihr nur mit dem Puzzle interagieren, wenn ihr den Skin „Sentinel” ausgerüstet habt. Drückt die angezeigte Taste und Fortbyte #36 gehört euch.

War der Guide hilfreich? Dann bewertet ihn doch gerne unterhalb! Oder habt ihr Anregungen, Kritik, Verbesserungsvorschläge? Schreibt uns eine Mail an redaktion@spieletipps.de und verratet unserer Redaktion eure Meinung.