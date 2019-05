von: Marco Tito Aronica (10. Mai 2019)

Mit dem Anniversary Update habt ihr in Sea of Thieves endlich die Möglichkeit zu Angeln. Zückt eure Angel und schnappt euch ein paar leckere Fische, die ihr sogar kochen oder verkaufen könnt. Unser Guide liefert euch alle Informationen zum Fischen.

Habt ihr das Anniversary Update installiert, findet ihr die Angel direkt in eurem Inventar. Drückt LB (Xbox) oder Q (PC), um das Gegenstandsrad zu öffnen. Geht in das zweite Menü und wählt die Angel aus. Sucht euch nun einen ruhigen Platz an einem Außenposten oder werft die Angel auf hoher See aus.

Das Anniversary Update hat neben Angeln und Fischen noch viel mehr Geschichten für euch parat:

Angeln kurz erklärt

Mit der ausgerüsteten Angel könnt ihr nun in beliebigen Gewässern angeln. Wir empfehlen euch allerdings eine Stelle, an der ihr besonders in der Breite einiges an Platz im Wasser habt. Die Fische werden sich nämlich nicht kampflos ergeben und hin und her schwimmen. Trefft ihr beim Versuch einen Fisch zu angeln auf Land, verliert die Schnur ihre Verbindung und der Fisch entkommt.

Ihr werft die Angel aus (RT oder linke Maustaste) und wartet, bis sich ein Fisch nähert und anbeißt. Anschließend müsst ihr die Angel immer in die entgegengesetzte Richtung ziehen, in die der Fisch schwimmt. Der Meeresbewohner wird irgendwann müde und ihr könnt die Angelschnur so lange einholen, bis er wieder aktiv wird und in eine beliebige Richtung schwimmt. Irgendwann habt ihr ihn „besiegt” und erfolgreich gefangen.

Mit nur wenig Übung wird euch das Angeln in Sea of Thieves regelmäßig gelingen.

Einen Köder benötigt ihr für das Angeln übrigens nicht zwingend. Es gibt einige Fischarten, die sich ohne Köder fangen lassen. Für besonders seltene Tiere benötigt ihr allerdings bestimmte Lockmittel.

Köder und wo ihr sie findet

Mit einem Köder an der Angelschnur, lassen sich Fische leichter fangen. Einige Fische beißen nur dann an, wenn ihr bestimmte Köder verwendet. Regenwürmer, Maden oder Blutegel findet ihr in Fässern, die überall bei Außenposten oder auf Inseln verteilt stehen.

Um die Angel mit einem Köder zu versehen, wählt ihr sie im Inventar aus und geht dann erneut in das Menü. Drückt die angezeigte Taste für „Köder” die hier gezeigt wird und hovert über das gewünschte Lockmittel. Um den Köder auszurüsten lasst ihr die Taste nur noch los, ihr müsst nicht erneut drücken.

Gut zu wissen: Werft ihr die Angel mitsamt Köder aus, verliert ihr das Lockmittel nicht beim ersten fehlgeschlagenen Versuch. Erst, wenn ihr die Schnur einige Male ohne Fang eingeholt habt, verliert ihr den gewählten Köder.

Diese Fische gibt es in Sea of Thieves

Es gibt zehn verschiedene Fischarten und jeweils fünf Spezies in unterschiedlichen Farben - das macht insgesamt 50 Fische, die ihr in Sea of Thieves angeln könnt. Alle sind unterschiedlich selten und brauchen verschiedene Köder, um sie aus den Tiefen des Meeres herbei zu locken. Die meisten Fische tauchen zu jeder Tageszeit auf, einige wenige allerdings nur bei Nacht. Hier findet ihr alle wichtigen Informationen:

Fische Ertrag beim Verkauf Köder Fundorte Inselspringer (grau/rot) 35 bis 350 Münzen Alle (nicht zwingend notwendig) In der Nähe von Inseln Schlachtkimme (grün) 125 bis 1.250 Münzen Maden Bei Festungen und in der Nähe von Geisterschiffen Sturmfisch (grau/weiß) 150 bis 1.500 Münzen Egel Während eines Sturms Teufelsfisch (silber/grau) 75 bis 125 Münzen Maden Devil’s Roar Tümpler (blau) 25 bis 250 Münzen Alle (nicht zwingend notwendig) Teiche Panschtieber (rot/blau) 25 bis 250 Münzen Alle (nicht zwingend notwendig) Überall Plentiflösser (grün/hellgrün) 75 bis 125 Münzen Regenwürmer Shores of Plenty Welse Lancien (orange/rot) 75 bis 1.000 Münzen Egel Ancient Isles Wildfang (grün/rot) 75 bis 125 Münzen Regenwürmer The Wilds Wrackschnapper (rosa/blau) 125 bis 175 Münzen Regenwürmer In der Nähe von Schiffswracks

Von jeder Art gibt es sogenannte Trophäen-Fische, die sehr große Tiere ihrer Gattung sind und euch noch mehr Ertrag beim Verkauf einbringen. Apropos Fische abgeben und verkaufen...

Gut gemacht! Fische könnt ihr essen oder bei der neuen Fraktion im Tausch gegen Münzen abgeben.

Fische kochen und verkaufen

Mit dem Anniversary Update sind auch viele neue Nahrungsmittel implementiert worden - darunter auch die Fische, die ihr angeln könnt. Wollt ihr Fische kochen, könnt ihr das in der Pfanne auf eurem eigenen Schiff oder über offenem Feuer tun, das ihr häufig auf Inseln oder Außenposten findet. Nähert euch der Pfanne oder dem Kessel und legt den Fisch hinein.

Ihr müsst den Fisch nun genau beim Kochen beobachten. Lasst ihr euch zu lange Zeit, wird der Fisch schwarz und damit weniger genießbar. Auch beim verkauf erzielt ihr dann weniger Ertrag. Unser Tipp: Packt das Fernglas aus und beobachtet den Fisch. Ist er leicht braun, könnt ihr ihn von der Kochstelle nehmen. Achtet zudem auf das Auge des Tieres. Färbt es sich weiß, ist der Fisch fertig. Auch der Dampf der Pfanne gibt euch einen Hinweis. Wird dieser immer weniger, ist es Zeit, den Fisch von der Kochstelle zu nehmen.

Die Fraktion „Ruf des Jägers” wird sich über jeden Fisch freuen. Gekocht schmeckt er ihnen aber noch besser...

Wollt ihr Fische verkaufen, solltet ihr sie immer kochen. Allerdings erhaltet auch ihr einen höheren Gesundheitsboost durch eine gekochte Mahlzeit. Fische verkaufen könnt ihr übrigens bei der neuen Fraktion namens „Ruf des Jägers”. Die Mitglieder dieser Fraktion findet ihr meist auf kleinen Außenposten mitten im Meer. Ihr erkennt sie von Weitem an den grünen Bannern mit einem Fisch-Symbol darauf.

Um Fische abgeben zu können, müsst ihr sie einfach nur in der Hand halten. Das funktioniert also genau so, wie wenn ihr Truhen oder Schädel zu einer beliebigen Fraktion bringt.