von: Marco Tito Aronica (10. Mai 2019)

Fortbyte #24 und sein Fundort in Fatal Fields (Season 9) - Fortnite

Fortbyte #24 ist in Fatal Fields zu finden und ihr entschlüsselt das große Puzzle damit um ein weiteres kleines Teil. Wir zeigen euch den Fundort von Fortbyte #24 in aller Kürze, damit ihr nicht lange suchen müsst.

Fortbytes könnt ihr nur sammeln, wenn ihr euch den Battle-Pass von Season 9 gekauft habt. Dieser kostet wieder 950 V-Bucks und liefert euch neben dem Fortbyte-Geheimnis weitere tolle Skins und Extras.

Zwei neue Gebiete und die Banane wird zum Milchshake. Das ist Season 9 in Fortnite:

Fortbyte #24: Zu finden in Fatal Fields

Fatal Fields ist relativ groß, daher stellt ihr euch sicherlich die Frage, wo genau sich Fortbyte #24 versteckt. Ihr findet Fortbyte #24 sehr zentral in dem grauen Haus gegenüber der großen Scheine und vor den zwei Solos - hier steht auch ein Wagen in der Einfahrt. Im zweiten Stock findet ihr ein Arbeitszimmer. Zwischen der weißen Arbeitsfläche und dem Holz-Schreibtisch, liegt Fortbyte #24 genau in der Ecke hinten rechts. Wir zeigen euch den genauen Fundort auf der Karte:

Der rosa Punkt markiert euch den Fundort von Fortbyte #24 in Fatal Fields.

Ihr könnt auch direkt auf dem grauen Haus landen und euch etwas weiter rechts auf dem Dach den Weg nach unten frei hacken. Ihr erreicht direkt das Arbeitszimmer und könnt Fortbyte #24 aus der Ecke aufnehmen. Dieses Mal benötigt ihr übrigens keinen speziellen Skin. Ihr könnt mit eurem liebsten Outfit an den Fundort von Fortbyte #24 in Fatal Fields fliegen. Alle weiteren Mikrochips findet ihr hier:

