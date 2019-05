von: Marco Tito Aronica (13. Mai 2019)

Wenn sich id Software und die Avalanche Studios zusammenschließen, kommt dabei Rage 2 heraus. Um dem Wahnsinn standhalten zu können, werdet ihr für verschiedene Herausforderungen mit Trophäen und Erfolgen belohnt, die wir euch hier vorstellen möchten.

Um Spoiler zu vermeiden, haben wir die Trophäen und Erfolge in zwei Tabellen aufgeteilt. Weiter unten findet ihr versteckte Trophies und Achievements.

Wahnsinnige Waffen und Fertigkeiten in Rage 2 werden euch im Trailer nochmal genauer vorgestellt:

Trophäen und Erfolge in Rage 2

Auf den ersten Blick wirken die Errungenschaften von Rage 2 sehr klassisch. Insgesamt 44 Trophäen und 43 Erfolge gibt es, von denen die meisten sehr spezielle Herangehensweisen verlangen. So müsst ihr zum Beispiel fünf Gegner mit dem Sturmgewehr töten, ohne nachzuladen, einen Overdrive-Multiplikator von 10 erreichen, 1337 Goons umlegen oder über 9.000 Meter mit einem Fahrzeug unterwegs sein. Spielt ihr auf der PlayStation 4, dürfte euch diese Aufteilung interessieren:

Bronze-Trophäen: 24

Silber-Trophäen: 17

Gold-Trophäen: 2

Platin-Trophäen: 1

(davon versteckte Trophäen: 8)

Die Trophäen und Erfolge verlangen einige außergewöhnliche Tötungsszenarien von euch.

In der folgenden Tabelle findet ihr alle Trophäen und Erfolge, die von Beginn an sichtbar sind. Ihr müsst euch hier also keine Sorgen über mögliche Spoiler machen. Versteckte Trophies und Achievements findet ihr weiter unten in der zweiten Auflistung.

Namen Freischaltbedingungen Trophäen Gamerscore Trommelfeuer Gebt mit dem Sturmgewehr in 16 Sekunden 70 Schüsse ab. Bronze tba Tontaubenschießen Trefft einen in der Luft befindlichen Gegner mit einem Flintengeschoss aus der Schrotflinte. Bronze tba DAS IST RAGE! Tötet 10 Gegner mit einem Dash-Angriff. Bronze tba Slama Rama Ding Dong Vernichtet 50 Gegner mit Slam. Bronze tba Explosives Ende Tötet einen Gegner durch die Explosion einer Geschützdrohne. Bronze tba Kon-Bye-Bye Schaltet einen Konvoi-Anführer aus. Bronze tba Leben am Limit Fahrt mit dem Raptor 10 Sekunden am Stück Höchstgeschwindigkeit. Bronze tba Über 9.000 Fahrt über 9.000 Meter. Bronze tba Aus dem Gleichgewicht Stoßt durch Ausweichen und Rammen mit dem Phönix 19 Biker von ihren Motorrädern. Bronze tba Goodbye Goon Jagt mit dem Goon-Panzer „Booma“ einen Goon hoch. Bronze tba Noah ist neidisch Schließt 5 Archen ab. Bronze tba Die Eingeweide des Rostgiganten Wagt euch ins Innere des EcoPods der Dünensee vor. Bronze tba Einsamer Wächter Reist zum Gipfel des EcoPods im Bruchgebiet. Bronze tba Versunkene Hoffnung Besucht den EcoPod der Marsch. Bronze tba Aufbruch in die Vergangenheit Überquert die Brücke zum EcoPod in der Wildnis. Bronze tba Ödland-Vagabund Besucht jede Siedlung der Handelskoalition. Bronze tba Heiße Kartoffel Werft eine gegnerische Granate zurück. Silber tba Ab mit dem Kopf! Landet mit dem Wingstick bei 100 Gegnern einen Kopftreffer. Silber tba Destruction Derby Zerstört hinterm Steuer des Phönix 128 Fahrzeuge. Silber tba Effizienz Tötet mit dem Sturmgewehr 5 Gegner, ohne nachzuladen. Silber tba Hyper-Express Tötet 2 Gegner mit einem einzigen Schuss aus der Hyperkanone. Silber tba Postmoderner Picasso Tötet 200 Gegner mit dem Raketenwerfer. Silber tba Ich bin tot, jetzt nicht mehr Tötet 3 Gegner innerhalb von 10 Sekunden nach Gesundheitsregeneration durch Defibrillation. Silber tba Rabiate Rutschpartie Tötet 13 Gegner von einer Seilrutsche aus. Silber tba Je größer sie sind ... Tötet 7 Abadon-Mutanten-Crusher. Silber tba Goon-K1ll3r Tötet 1337 Goons. Silber tba Kuckuck! Tötet einen getarnten Shrouded. Silber tba Der Feind meines Feindes Tötet einen Gegner, der versucht, einen anderen Gegner zu töten. Silber tba Asche zu Asche Tötet einen Abadon-Mutanten-Crusher mit dem Phönix. Silber tba Ist es ein Flugzeug? Ist es ein Vogel? Springt über 100 Meter mit einem Landfahrzeug. Silber tba Acid House Beendet das Zerklüftete Prärie-Rennen in unter 3:03 Minuten. Silber tba Einladend Hebt einen Gegner mit dem Radlader hoch. Silber tba Einmal gepoppt Bringt 17 Ballons zum Platzen. Silber tba Wutausbruch Erreicht einen Overdrive-Multiplikator von 10. Gold tba Mata-Hari-Manieren Zerstört 30 Spionagedrohnen. Gold tba Post-Postapokalyptischer Muster-Ranger Sammelt alle anderen Trophäen. Platin n.v.

Versteckte Trophäen und Erfolge

Damit wir euch unnötige Spoiler ersparen, haben wir in dieser Tabelle alle Trophäen und Erfolge gesammelt, die vom System versteckt werden und Details zu Charakteren oder der Geschichte preisgeben. Sollte euch das nicht stören, seht ihr hier die geheimen Trophäen und Erfolge ein:

Namen Freischaltbedingungen Trophäen Gamerscore Der Ranger Schließt die Mission „Der Ranger“ ab. Bronze tba Stromausfall Schließt die Mission „Stromausfall“ ab. Bronze tba Das Signal Schließt die Mission „Das Signal“ ab. Bronze tba Ödland-Berühmtheit Schließt die Mission „Ödland-Berühmtheit“ ab. Bronze tba Unter der Oberfläche Schließt die Mission „Unter der Oberfläche“ ab. Bronze tba Bodenstation Schließt die Mission „Bodenstation“ ab. Bronze tba Aufs Kreuz legen Schließt die Mission „Aufs Kreuz legen“ ab. Bronze tba Projekt Dagger Schließe die Mission „Projekt Dagger“ ab. Bronze tba

Einige der Trophäen und Erfolge hören sich beim Lesen erst einmal schwerer an, als sie eigentlich sind. Das Töten von Gegnern wird in Rage 2 regelrecht zelebriert und daher beziehen sich die meisten Trophies und Achievements auch genau auf diesen Apsekt des Spielt.

War der Guide hilfreich? Dann bewertet ihn doch gerne unterhalb! Oder habt ihr Anregungen, Kritik, Verbesserungsvorschläge? Schreibt uns eine Mail an redaktion@spieletipps.de und verratet unserer Redaktion eure Meinung.