13. Mai 2019

Fortbyte #55 versteckt sich in den Haunted Hills und wird das Puzzle um die mysteriösen Mikrochips etwas weiter auflösen. Wir zeigen euch den genauen Fundort von Fortbyte #55.

Erst, wenn ihr euch den Battle Pass gekauft habt, werden die Herausforderungen um die Mikrochips und so auch um Fortbyte #55 freigeschaltet. Aber das wisst ihr zu diesem Zeitpunkt bereits, oder?

Fortbyte #55 zu finden in Haunted Hills

Wollt ihr Fortbyte #55 finden, müsst ihr euch zu der Koordinate B2, ganz im Nordwesten der Karte begeben. Ihr findet den Mikrochip in einem kleinen Häuschen mit zwei Dächern in Haunted Hills. Betretet den auf der Karte markierten Fundort und schaut im Gebäude um die Ecke. Hier liegt Fortbyte #55 in der Ecke. Das folgende Bild zeigt euch den Standort plus den Kartenausschnitt:

Es gibt nicht viele Gebäude in Haunted Hills - ihr könnt dieses und Fortbyte #55 kaum übersehen.

Das Häuschen in Haunted Hills befindet sich ganz im Nordosten der verlassenen Stadt - es steht fast an der Grenze. Schaut ihr euch auf dem Bild rechts den Fundort an, könnt ihr es kaum übersehen. Betretet das Haus über die Treppen oder landet direkt darauf und zerstört das Dach vorne. Sucht ihr auch andere Fortbytes, dürften euch diese Guides hier helfen:

