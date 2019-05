von: Marco Tito Aronica (14. Mai 2019)

Wollt ihr Fortbyte #82 finden, müsst ihr zunächst das Druckplattenrätsel nordwestlich von The Block lösen. Wir zeigen euch, wo das Puzzle stattfindet und was ihr tun müsst, damit Fortbyte #82 verfügbar wird.

Auch für Fortbyte #82 gilt: Erst, wenn ihr den Battle Pass gekauft habt, könnt ihr das Rätsel um die Mikrochips lösen.

Fortbyte #82 finden und Druckplattenrätsel lösen

Bei The Block findet ihr regelmäßig neue Kreationen der Community, also wird sich der Name dieser Gegend ständig ändern. Das Druckplattenrätsel und gleichzeitig Fortbyte #82, findet ihr nordwestlich von The Block, bei der Koordinate D1 zwischen den vielen Bäumen am Rande der Karte.

Zu sehen sind hier drei Druckplatten. Fortbyte #82 wird erst dann sichtbar, wenn sich jeweils ein Spieler auf eine von drei Druckplatten stellt. Ein vierter Spieler kann sich dann Fortbyte #82 schnappen - ihr benötigt also auf jeden Fall vier Spieler für das Druckplattenrätsel. Hier findet ihr den Mikrochip Nr. 82 und das Puzzle:

Mit vier Spielern müsst ihr euch an den Rand der Karte begeben und das Rätsel um Fortbyte #82 lösen.

Schlitzohren werden versuchen, Fahrzeuge, Materialien oder Waffen auf den Schaltern zu platzieren. Das haben wir alles ausprobiert und müssen euch an dieser Stelle verraten, dass das nicht funktionieren wird. Nur, wenn sich Spieler auf die Druckplatten stellen, werden sie in den Boden sinken. Entfernt sich ein Spieler von einer der Platten, verschwindet Fortbyte #82 wieder - arbeitet also mit den anderen Spielern zusammen! Auf der Suche nach anderen Fortbytes? Dann helfen euch diese Links:

War der Guide hilfreich? Dann bewertet ihn doch gerne unterhalb! Oder habt ihr Anregungen, Kritik, Verbesserungsvorschläge? Schreibt uns eine Mail an redaktion@spieletipps.de und verratet unserer Redaktion eure Meinung.