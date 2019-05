von: Marco Tito Aronica (15. Mai 2019)

Wer hätte das gedacht? Auch heute gibt es noch Spiele, in denen ihr Cheats freischalten und somit für noch mehr Wahnsinn und Chaos im Ödland sorgen könnt. Wir zeigen euch, wo ihr den Wasteland Wizard namens Mangoo findet und Cheats kaufen könnt.

Für fast alle Cheats in Rage 2 gilt: Aktiviert ihr Cheat-Codes über das Menü, könnt ihr für die aktuelle Sitzung keine Trophäen oder Erfolge verdienen. Speichert das Spiel im besten Fall vorher ab und ladet ihn nach dem Chaos neu.

Die Open World von Rage 2 stellt ihr mit den unten aufgelisteten Cheats ordentlich auf den Kopf:

Cheats aktivieren

Von Beginn an stehen euch einige Cheats zur Verfügung. Die könnt ihr ganz einfach ein- und ausschalten, indem ihr die Options- bzw. Menü-Taste drückt und unter Einstellungen die Option „Cheats” wählt. In der Liste findet ihr fünf Cheats (bzw. sechs Cheats, wenn ihr die Deluxe Edition besitzt). Später könnt ihr beim sogenannten Wasteland Wizard namens Mangoo, der Ungeborene weitere Cheats kaufen - wo sich der mysteriösen Händler versteckt, verraten wir euch anschließend. Das sind alle Cheats in Rage 2:

Cheats Beschreibung Preis Fortschritts-Booster Verdoppelt vier Stunden lang die Menge gesammelten Feltrits. • Mit Deluxe Edition von Beginn an verfügbar.

• 500 $ Sprachpakete • Er ist on fire!

• Wahrer Gentleman • Mit Deluxe Edition von Beginn an verfügbar.

• jeweils 2.000 $ Super-Overdrive Verbessert die Effektivität des Overdrives. • Mit Deluxe Edition von Beginn an verfügbar.

• 1.000 $ Super-Wingstick Verbessert die Effektivität des Wingsticks. • Mit Deluxe Edition von Beginn an verfügbar.

• 1.000 $ Thors Sohn Stromschläge springen von Gegnern auf andere Feinde über. • Mit Deluxe Edition von Beginn an verfügbar.

• 2.000 $ Regen aus roten Fässern Rote Fässer fallen vor euch auf den Boden. • Mit Deluxe Edition von Beginn an verfügbar.

• 2.000 $ Kinderspielchen Alle Gegner sterben per One-Hit. 1.000 $ Super-Phönix Verbessert euren Phönix. 1.000 $

Cheats wie den Fortschritts-Booster könnt ihr immer wieder bei Mangoo kaufen. Er hat 10.000 Booster auf Lager, also wird sein Vorrat nicht so schnell ausgehen.

Unter den Einstellungen findet ihr alle Cheats. Mit der Deluxe Edition stehen euch einige kostenlos zur Verfügung.

Mangoo finden und Cheats kaufen

Im Ödland reist Wasteland Wizard Mangoo, der Ungeborene umher und verkauft skurrile Cheats. Der Händler versteckt sich immer an einer anderen Stelle, allerdings gibt es einige feste Orte, an denen Mangoo immer wieder auftauchen kann. Besucht ihr ihn, tauscht ihr Geld gegen Cheats. Ihr erkennt seinen Laden an den meterhohen grünen Ballons, die an seinem kleinen Häuschen hängen. Vor allem in einem Fahrzeug solltet ihr den Wasteland Wizard dank der Perspektive kaum übersehen können.

Das ist der Laden von Wasteland Wizard Mangoo. Hier könnt ihr Cheats kaufen.

Nachfolgend zeigen wir euch vier Kartenausschnitte mit möglichen Fundorten von Wasteland Wizard Mangoo, der einige Cheats auf Lager hat. Fahrt diese Standorte ab, wenn ihr mehr Cheats freischalten wollt.

Wasteland Wizard im Bruchgebiet finden

Das Bruchgebiet ist womöglich das zweite Gebiet, dass ihr betreten werdet, hier gibt es nämlich auch eine Hauptmission. Ganz im Osten des Bruchgebietes kann Wasteland Wizard Mangoo, der Ungeborene mit seinem Laden landen. Hier der Fundort auf der Karte, für mehr Cheats:

Für mehr Cheats macht ihr euch im Osten auf die Suche nach Mangoo.

Wasteland Wizard beim Sekreto-Marsch finden

Im Westen der Karte findet ihr das Gebiet namens Sekreto-Marsch. Hier gibt es gleich zwei mögliche Fundorte für den Cheat-Händler Mangoo. Der erste Standort (im Bild links) befindet sich direkt an der Grenze. Mangoo kann aber auch ganz im Westen von Sekreto-Marsch auftauchen (im Bild rechts):

Gar nicht weit voneinander entfernt: Hier könnt ihr ganz leicht nach Mangoo und neuen Cheats suchen.

Wasteland Wizard in der Wildnis finden

Das vermutlich letzte Gebiet in Rage 2 wird bei vielen Spielern die Wildnis sein, die sich ganz im Norden befindet. Ihr könnt hier aber jederzeit nach Wasteland Wizard Mangoo suchen und euch austoben. Ganz im Nordosten könnt ihr Cheats kaufen, wenn ihr etwas Glück habt und den mysteriösen Händler findet:

In den Norden kommt ihr relativ spät, doch auch nach Spielstart könnt ihr die lange Reise auf euch nehmen.

Hier noch ein Tipp zu den Cheats: Wenn ihr einen Spielstand neu ladet, sind alle Cheats wieder deaktiviert. Ihr müsst sie nicht manuell ausschalten. Auch die Trophäen und Erfolge könnt ihr dann wieder freischalten. Ihr könnt euren Spielstand also kaum „verseuchen”.

