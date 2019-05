von: Marco Tito Aronica (16. Mai 2019)

Fortbyte #17 in einem Fischgebäude aus Holz (Season 9) - Fortnite

Fortbyte #17 versteckt sich in einem Fischgebäude aus Holz, das ihr im Nordosten von Lazy Lagoon bei den warmen Quellen findet. Wir zeigen euch den genauen Fundort von Fortbyte #17 in aller Kürze.

Die Herausforderungen rund um die Mikrochips sind Besitzern des Battle Passes vorenthalten. Erst, wenn ihr 950 V-Bucks investiert, könnt ihr Fortbyte Nr. 17 aufsammeln.

Alles neu in Season 9 von Fortnite? Nicht ganz. Einige Änderungen sind aber doch interessant:

Fortbyte #17 und sein Fundort im Fischgebäude aus Holz

Ganz im Norden der Karte bei der Koordinate G2 findet ihr vier große Tümpel. In einem davon steht neuerdings ein großes Fischgebäude aus Holz, in dem sich Fortbyte #17 versteckt. Ihr findet den Mikrochip genauer gesagt in der Fischflosse - ihr müsst lediglich etwas Holz von dem Gebäude abbauen. Auf der folgenden Karte zeigen wir euch den Fundort von Fortbyte #17:

Baut einen Teil der Fischflosse ab, um an Fortbyte #17 zu gelangen.

Das Fischgebäude könnt ihr schon sehen, wenn ihr die Karte öffnet. Folgt dem Weg zur Koordinate G2 und schnappt euch Fortbyte #17 in der Fischflosse. Ansonsten gibt es keine weiteren Voraussetzungen für diese Aufgabe. Seid ihr auf der Suche nach weiteren Fortbytes, dann werden euch die folgenden Guides weiterhelfen:

