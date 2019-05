von: Marco Tito Aronica (17. Mai 2019)

Neue Fähigkeiten und Waffen schaltet ihr in Rage 2 über sogenannte Archen frei, die noch vor der Apokalypse errichtet wurden und neue Technologien bergen. Wir zeigen euch hier die Fundorte aller Archen und welche Belohnungen sie für euch bereit halten.

Wir zeigen euch die wichtigsten Details zum abgefahrenen Kampfsystem in Rage 2:

Archen finden und Archentruhen öffnen

Bevor wir euch die Fundorte der Archen im Detail zeigen, möchten wir euch verraten, wie ihr Archen schneller und einfacher finden könnt. Im Ödland könnt ihr euren Fokus nutzen (L1 bzw. LB) und auf regenbogenfarbene Nanotritenstrahlen achten, die von Archen aus gen Himmel steigen. So könnt ihr den ungefähren Standort einer Arche ausfindig machen.

Neben den Archen gibt es noch Archentruhen. Diese findet ihr nicht etwa, wie der Name vielleicht andeuten könnte, in Archen, sondern überall im Ödland in den Basen eurer Feinde. Glücklicherweise wird euch eine Archentruhe immer in der Checkliste oben links angezeigt, also müsst ihr nur lange genug danach suchen. Archentruhen liefern euch sehr wertvolle Upgrade-Gegenstände wie Nanotritenverstärker oder Waffenkernmods, mit denen ihr unter anderem die Fähigkeiten und Waffen verbessern könnt, die ihr in Archen erhaltet.

Einige Archen in Rage 2 sind ziemlich gut versteckt. Mit unserer Hilfe findet ihr sie alle.

Fundorte aller Archen in der Bilderstrecke

In der folgenden Bilderstrecke zeigen wir euch die Fundorte aller Archen in Rage 2. Ihr findet unter jedem Bild eine Auflistung aller Belohnungen - das können neue Fähigkeiten oder Waffen sein. Findet ihr mindestens fünf Archen und schließt diese erfolgreich ab, erhaltet ihr die Trophäe „Noah ist neidisch”.

Sucht ihr nach einer speziellen Fähigkeit oder Archen-Waffe, könnt ihr in der folgenden Liste einfach auf den Link klicken. Somit gelangt ihr direkt auf die Seite in der Bilderstrecke:

Wollt ihr die Kampfschrotflinte freischalten, müsst ihr bloß die erste Story-Mission in der Zerklüfteten Prärie abschließen. Ihr werdet automatisch zu einer Arche geführt, in der ihr die mächtige Nahkampfwaffe erhaltet.