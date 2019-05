von: Marco Tito Aronica (17. Mai 2019)

Die wohl mächtigste Doom-Waffe gibt es auch in Rage 2: die BFG 9000. Mit nur einem Projektil schaltet ihr eine halbe Festung aus. Wir zeigen euch, wo ihr die BFG 9000 finden könnt.

Eine schlechte Nachricht vorweg: Leider könnt ihr die BFG 9000 nur dann finden, wenn ihr euch die Deluxe Edition oder Collector’s Edition gekauft habt. Mit etwas Glück wird die Waffe für alle später per Patch nachgeliefert.

Dieses kurze Video zeigt euch den Fundort der BFG 9000 in Rage 2:

So könnt ihr die BFG 9000 finden

Im Video oben zeigen wir euch, wie einfach ihr die BFG 9000 finden könnt. Sobald ihr in die offene Spielwelt entlassen werdet und das erste Ziel in Angriff nehmt, kracht ein Meteor vor euch in einen Hügel. Dieses Ereignis könnt ihr kaum übersehen oder verpassen, dennoch gibt es sicherlich einige Besitzer der Deluxe oder Collector’s Edition, die einfach an der BFG 9000 vorbei fahren und das wäre fatal!

Nähert euch ganz einfach dem Krater des Einschlags und nehmt die BFG auf. Die beste Waffe im Spiel verfügt lediglich über sieben Projektile im Magazin. Neue BFG-Plasmakapseln kosten euch 1.000 Dollar pro Stück - gar nicht so billig. Die BFG 9000 empfehlen wir in Bosskämpfen oder für die Zerstörung von Obrigkeitswachtürmen, falls es mal eng wird.

Nach den ersten Metern in der offenen Spielwelt, findet ihr die BFG 9000 in diesem Krater.

Gegen alle anderen Feinde solltet ihr mit den üblichen Fähigkeiten und Waffen, die ihr aus Archen erhaltet, klar kommen. Die BFG ist zwar spaßig, ihr solltet euch die kostbare Munition aber für die wahren Bedrohungen im Ödland aufheben. Sucht ihr noch nach anderen Waffen, können wir euch die folgende Bilderstrecke empfehlen. Hier seht ihr, in welchen Archen sich Fähigkeiten oder Waffen verstecken:

