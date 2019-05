von: spieletipps Team (17. Mai 2019)

So wie schon zum Start von Grand Theft Auto 5 damals, ist Red Dead Redemption 2 bisher nicht für den PC erschienen. Noch könnt ihr das grandiose "Open World"-Spiel nur auf PlayStation 4 und Xbox One zocken. Doch gibt es bereits Infos und Gerüchte zum PC-Release. Alle Infos dazu findet ihr hier.

Eine PC-Version von Red Dead Redemption 2 könnte sicher noch bessere Grafik bieten.

Zunächst der Vergleich: Grand Theft Auto 5 erschien am 17. September 2013 für die PlayStation 3 und die Xbox 360. Als Remaster erschien das Spiel dann am 18. November 2014 für die PlayStation 4 und die Xbox One. Am 12. September 2014 jedoch kündigte Rockstar schon Grand Theft Auto 5 für den PC an. Am 14. April 2015 erschien das Spiel dann. Knapp eineinhalb Jahre später also. Würde man diese Release-Strategie auf Red Dead Redemption 2 anwenden, würde dieses also im Frühjahr 2020 erscheinen. Vorausgesetzt natürlich, dass Rockstar hier ähnlich verfährt wie bei Grand Theft Auto 5.

Es gibt Hinweise auf Red Dead Redemption 2 für den PC

Der erste Teil von Red Dead Redemption ist bis heute nicht für den PC erschienen. Doch gibt es Hinweise darauf, dass es sich bei Red Dead Redemption 2 anders verhalten wird. Bereits am 22. Juni 2018, also vier Monate vor der Veröffentlichung, gab das LinkedIn-Profil eines Mitarbeiters Hinweise darauf, dass RDR2 für den PC erscheinen wird. Dort stand, dass ein Programmierer an der PC-Version des Spiels gearbeitet habe.

Wenige Tage vor dem Release von Red Dead Redemption 2 wurden dann Hinweise auf der Internetseite von Media Markt gefunden. Hier gab der Elektronikfachmarkt an, dass das Spiel im kommenden Jahr, also 2019, für den PC erscheinen solle. Zuletzt tauchte nun erneut ein Hinweis auf die PC-Version von RDR2 in einem LinkedIn-Profil eines Entwicklers auf.

Die Hinweise deuten also definitiv darauf hin, dass das Unternehmen bereits seit einiger Zeit an einer PC-Version für Red Dead Redemption 2 arbeitet. Es wäre verwunderlich, wenn das Spiel, das inzwischen auch mit einem Online-Modus viele Spieler fesseln kann, nicht für den PC erscheinen würde. Natürlich werden wir euch auf dem Laufenden halten und euch sofort informieren, sobald ein Datum für die PC-Veröffentlichung feststeht.