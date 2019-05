von: Marco Tito Aronica (20. Mai 2019)

Fortbyte #08 und sein Fundort in Junk Junction (Season 9) - Fortnite

Fortbyte #08 ist in Junk Junction zu finden und alles, was ihr für den Mikrochip tun müsst, ist den Fundort aufsuchen und das Sammelobjekt einsammeln. Wir verraten euch in aller Kürze, wo sich Fortbyte #08 versteckt.

Könnt ihr die Fortbytes von Season 9 nicht einsammeln, dann liegt das am fehlenden Battle Pass. Erst, wenn ihr 950 V-Bucks dafür ausgebt, könnt ihr das Rätsel um die Mikrochips lösen.

Fortbyte #08 in Junk Junction

In Junk Junction gibt es eine blaue Lagerhalle, die bei den Koordinaten B1 bzw. B2 zu finden ist - sie steht genau auf der Grenze. Landet auf dem Dach, baut es ab und schnappt euch Fortbyte #08 in der Ecke, über dem Bett aus Holzpaletten und einer Matratze. Das Bett steht in der Ecke gegenüber von einem Schreibtisch mit einem Monitor - Fortbyte 08 findet ihr hier:

Über dem Bett in Junk Junction schwebt Fortbyte #08 - schnappt ihn euch!

Für Fortbyte #08 müsst ihr keine zusätzlichen Bedingungen erfüllen. Ihr landet lediglich in Junk Junction und betretet die große Lagerhalle. Die könnt ihr gar nicht übersehen. Der pink markierte Fundort auf der Karte führt euch zum Mikrochip. Sucht ihr weitere Sammelobjekte, wird euch diese Liste hier helfen:

