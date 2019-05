von: Marco Tito Aronica (20. Mai 2019)

Fortbyte #22 stellt euch gleich vor zwei Rätsel: Ihr müsst das Spraymotiv „Rox” freischalten und die Unterführung finden. Wir verraten euch, wo ihr eure Künste als Graffiti-Sprayer ausleben und Fortbyte #22 finden könnt.

Für die Fortbytes und das Spray „Rox” benötigt ihr den Battle Pass. Andernfalls könnt ihr euch diesem Mikrochip-Rätsel erst gar nicht widmen.

Fortbyte #22: Spray „Rox” bei der Unterführung einsetzen

Zunächst müsst ihr Battle-Pass-Stufe 6 erreichen, denn dadurch schaltet ihr das Spray „Rox” frei. Rüstet es im Spind aus und fliegt in der nächsten Runde zu Neo Tilted bei der Koordinate D6. Etwas im Südwesten der Stadt findet ihr Fortbyte #22 in einer Ecke, bei der Unterführung neben der Straße. Platziert das Spray „Rox” an der Wand und schnappt euch Fortbyte #22 an folgendem Fundort:

Erst, wenn ihr das Spray in der Nähe von Fortbyte #22 platziert, könnt ihr den Mikrochip aufnehmen.

Die Bedingungen für Fortbyte #22 sind nicht sonderlich hoch. Stufe 6 im Battle Pass solltet ihr aufgrund der ersten Herausforderungen schon erreicht haben und die Unterführung findet ihr auch ganz einfach, wenn ihr euch den markierten Fundort oben auf der Karte anseht. Viele weitere Fortbytes findet ihr in dank dieser Guides:

