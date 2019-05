von: Marco Tito Aronica (21. Mai 2019)

In einem Action-Feuerwerk wie Rage 2 sind die Waffen natürlich besonders wertvoll. Damit sich der Kampf gegen die Obrigkeit so vielfältig wie möglich gestaltet, zeigen wir euch die Fundorte aller Waffen in einer übersichtlichen Bilderstrecke.

Über das Menü könnt ihr alle Waffen einsehen und mit Feltrit upgraden.

Alle Waffen in Rage 2

Ihr könnt aus insgesamt zehn Waffen wählen, von denen zwei gleich zu Beginn verfügbar sind. Das ist die Sidewinder-Pistole und das Ranger-Sturmgewehr. Die berühmte Doom-Waffe, die BFG 9000, bleibt vorerst Besitzern der Deluxe und Collector’s Edition vorenthalten. Wann und ob sich das noch ändert, ist aktuell (Stand: 21. Mai 2019) noch nicht bekannt. Hier eine Liste aller Waffen im Spiel:

Klickt ihr auf die Links, gelangt ihr auf die jeweilige Seite der Bilderstrecke, die ihr etwas weiter unten im Beitrag findet.

In diesem kurzen Video zeigen wir euch, wie ihr an die BFG 9000 gelangt:

Fundorte aller Waffen in der Bilderstrecke

Die, unserer Meinung nach, beste Waffe ist die Kampfschrotflinte - doch auch diese müsst ihr zunächst finden. Da ihr in der offenen Spielwelt von Rage 2 von Beginn an das tun könnt, worauf ihr am meisten Lust habt, könntet ihr einige Waffen verpassen. Diese findet ihr hauptsächlich in Archen, deren Fundorte wir euch bereits im verlinkten Guide gezeigt haben. In der folgenden Bilderstrecke zeigen wir euch nun, wo genau ihr die oben aufgelisteten Waffen findet:

Die besten Waffen - unsere Empfehlungen

Habt ihr euch durch die Bilderstrecke geklickt, wisst ihr bereits von unseren Empfehlungen. Ihr könnt maximal zwei Waffen gleichzeitig tragen, könnt diese aber jederzeit über das Waffenrad wechseln. Für uns hat sich die Kombination aus Schrotflinte und Impulsgewehr als die beste herausgestellt.

Mit der Kampfschrotflinte mäht ihr Gegner mühelos aus kurzer Distanz mit Kopfschüssen nieder, während ihr die Impulskanone vor allem für gepanzerte Feinde und gegen Endbosse effektiv einsetzt. Zudem findet ihr für beide Waffen relativ viel Munition und müsst daher euren Vorrat nicht alle paar Kämpfe aufstocken.