von: Marco Tito Aronica (22. Mai 2019)

Fortbyte #06 findet ihr in einer Eisdiele in der Wüste. Zudem benötigt ihr das Emote „Yay!”, um den Mikrochip aufsammeln zu können. Wir zeigen euch den Fundort von Fortbyte #06 auf der Karte.

Auch dieses Mal benötigt ihr den Battle Pass für die Suche nach den Mikrochips. Aber das wisst ihr sicherlich bereits. Das Emote „Yay!” werden alle Spieler ab Stufe 14 bekommen.

Fortbyte #06 in der Eisdiele bei Paradise Palms

Die Eisdiele, in der sich Fortbyte #06 versteckt, findet ihr in Paradise Palms bei der Koordinate I7. Ihr findet den Mikrochip direkt vor dem rosaroten Tresen in der Mitte des Ladens. Wollt ihr Fortbyte #06 aufsammeln, müsst ihr am Fundort jetzt nur noch das Emote „Yay!” ausführen, das ihr auf Stufe 14 im Free Pass erhaltet.

Fortbyte #06 kann erst nach dem Einsatz von dem Emote namens „Yay!” eingesetzt werden.

Die Eisdiele findet ihr im Norden von Paradise Palms bzw. westlich der Rennstrecke. Die Markierung solltet ihr leicht finden. Im Laden taucht dann Fortbyte #06 auf. Bis auf das Emote werden keine weiteren Bedingungen gestellt. Was ihr für die anderen Mikrochips tun müsst, verraten wir euch in den verlinkten Guides:

