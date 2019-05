von: spieletipps Team (23. Mai 2019)

Seit Dezember 2018 betreibt der Fortnite-Entwickler Epic Games seinen eigenen Store für PC-Spiele. Besitzer eines Accounts können nicht nur auf viele Angebote und exklusive Spiele zugreifen, sondern kommen auch alle zwei Wochen in den Genuss von kostenlosen Spielen. Wer sich das Spiel im entsprechenden Zeitraum herunterlädt, kann es für immer behalten.

RiME - jetzt gratis im Epic Games Store:

Alle kostenlosen Spiele im Epic Games Store

In der Liste zeigen wir euch alle kostenlosen Spiele, die bisher im Epic Games Store angeboten wurden. Sobald ein neues Spiel erscheint, aktualisieren wir die Liste und heben das neue Spiel gefettet hervor.

Darüber hinaus findet gerade der Epic Mega Sale statt, bei dem ihr viele Rabatte abstauben könnt. Bei Interesse könnt ihr euch hier im Epic Games Store anmelden.

Was haltet ihr vom Angebot des Epic Games Store? Über welches Gratis-Spiel würdet ihr euch am meisten freuen? Oder nutzt ihr lieber andere Stores? Schreibt uns eure Meinung und Anregungen gerne in die Kommentare!