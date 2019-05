von: Marco Tito Aronica (23. Mai 2019)

Fortnite geht eine Partnerschaft mit Jordan ein und ihr habt dadurch die Möglichkeit, coole Skateboards als Rückenteil freizuschalten. So müsst ihr Jonesy hinter einem Zaun finden, der sich in dem neuen Modus namens City-Chaos versteckt. Wir zeigen euch den Fundort im Video.

Bei Jonesy handelt es sich um einen Standard-Skin, der auch als Ben bekannt ist. Eine Pappfigur von Jonesy aka Ben findet ihr relativ früh auf dem Parkour. Im folgenden Video zeigen wir euch den Fundort:

Jonesys Fundort in City-Crash zeigen wir euch in diesem kurzen Video:

Jonesy hinter einem Zaun finden

Startet den temporären Modus „City-Chaos” in dem ihr einen Parkour absolvieren und Münzen einsammeln müsst. Jonesy findet ihr, indem ihr euch nach der zweiten Abzweigung links haltet. Reduziert etwas das Tempo und lasst euch die Treppen hinunter fallen. Ihr werdet von den Holzbrettern in eine Gasse geleitet, in der ihr noch eine weitere Tür zu Jonesy öffnen müsst.

Neben einem Schuh findet ihr in dieser Gasse die Pappfigur von Jonesy aka Ben. Sobald ihr euch der Figur nähert, wird die Herausforderung als absolviert markiert. Ihr müsst euch jetzt nur noch umdrehen, um auf den Kurs zurück zu gelangen. Eine Abkürzung ist das Versteck von Jonesy nämlich nicht.

Jonesy winkt euch freundlich zu! Besucht ihn, um ein Skateboard als Rückenteil freizuschalten.

Für die Suche nach Jonesy gibt es ansonsten keine Bedingungen. Ihr müsst euch nur beeilen, denn die Herausforderungen und der Modus „City-Chaos” werden nicht mehr lange aktiv sein.

War der Guide hilfreich? Dann bewertet ihn doch gerne unterhalb! Oder habt ihr Anregungen, Kritik, Verbesserungsvorschläge? Schreibt uns eine Mail an redaktion@spieletipps.de und verratet unserer Redaktion eure Meinung.