von: Marco Tito Aronica (23. Mai 2019)

Fortbyte #16 findet ihr in einem Wüstenhaus, dessen Ein- und Ausgänge sowie Fenster mit roten Sesseln zugebaut wurde. Wir zeigen euch den Fundort von Fortbyte #16 im Süden von Paradise Palms.

Erst, wenn ihr euch den Battle Pass für 950 V-Bucks zulegt, erhaltet ihr Zugriff auf die Mikrochips und könnt auch Fortbyte #16 erst dann aufsammeln.

Habt ihr Jonesy in City-Crash schon gefunden? Wir zeigen euch, wo er sich versteckt:

Fortbyte #16 im Wüstenhaus bei Paradise Palms

Das Wüstenhaus mit zu vielen Stühlen, wie es in der Beschreibung steht, findet ihr bei der Koordinate H9 bzw. auf der Grenze zu H10, südwestlich von Paradise Palms. Ihr erkennt den Fundort von Fortbyte #16 an den vielen roten Sesseln, die an nahezu allen Ein- und Ausgängen des Hauses platziert wurden. Betretet das untere Stockwerk und haltet nach der Matratze Ausschau, auf der Fortbyte #16 liegt. Hier findet ihr den Chip:

Im Erdgeschoss des dunkelroten Hauses findet ihr Fotbyte #16 über der Matratze schwebend.

Wollt ihr Fortbyte #16 aufsammeln, müsst ihr ihn nur finden. Es gibt keine weiteren Bedingungen, um das Rätsel um die Mikrochips in Season 9 weiter voranzubringen. Sucht ihr noch andere Fortbytes, dann helfen euch die folgenden Guides sicher weiter:

