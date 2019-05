von: Marco Tito Aronica (24. Mai 2019)

Die City-Crash-Herausforderungen schicken euch erneut auf die Suche nach Jonesy, der sich dieses Mal in der Kanalisation versteckt hat. Wir zeigen euch in einem kurzen Video, wie ihr Jonesy in der Kanalisation finden könnt.

Der Modus „City-Crash” ist Teil der Kooperation von Fortnite und Jordan. Die Herausforderungen sind nur noch wenige Tage verfügbar, daher zeigen wir euch im folgenden Video, wo sich Jonesey in der Kanalisation versteckt:

So könnt ihr Jonesy in der Kanalisation finden

Wieder müsst ihr eine Pappfigur finden, die dieses Mal in der Kanalisation versteckt wurde. Nach dem Start flitzt ihr erstmal um die erste und zweite Rechtskurve. Haltet euch relativ mittig und peilt das hintere Loch im Boden an, das noch hinter der Rampe liegt. Lasst euch hinunter fallen und automatisch werdet ihr von den Boost-Plattformen durch die Kanalisation getragen.

Kurz bevor ihr wieder an die Oberfläche geschossen werdet, seht ihr Jonesy in der Kanalisation hinter Gittern - sozusagen. Ihr müsst hier kein Emote benutzen oder kein Spray an die Wand setzen, die Herausforderung wird automatisch abgeschlossen. Glückwunsch, ihr habt Jonesy in der Kanalisation gefunden.

Da ist er! Jonesy ist ziemlich einfach zu finden, wenn ihr wisst, welchen Eingang ihr nehmen müsst.

In einigen Videos, die im Internet kursieren, verringern die Spieler ihr Tempo ungemein, um kurz vor Jonesy in der Kanalisation zum Stehen zu kommen. Das ist hier nicht nötig! Im Video oben seht ihr, dass es reicht, wenn ihr an ihm vorbei schießt.

