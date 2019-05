O: Haltet euch vor der allerersten Kurve links und biegt zum Basketballplatz ab. Hinten am Zaun erscheint der Buchstabe „O”.

N: Nach der ersten Kurve haltet ihr euch ganz rechts an den Häuserwänden, ehe ihr eine Treppe nach unten in die Metro rutscht. Vor dem grauen Container erscheint der Buchstabe „N”. Ihr solltet euch mit einer Impulsgranate die Treppen wieder zurück nach oben schießen, wenn ihr die ONFIRE-Buchstaben in einem Rutsch finden wollt.