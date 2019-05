von: Marco Tito Aronica (24. Mai 2019)

Fortbyte #41 ist in Neo Tilted zu finden und kann nur aufgesammelt werden, wenn ihr das Tomatenkopf-Emoticon im „Durrr Burger”-Laden einsetzt. Wir zeigen euch den Fundort von Fortbyte #41 auf der Karte.

Könnt ihr Fortbyte #41 nicht aufsammeln, habt ihr entweder das Tomatenkopf-Emoticon noch nicht freigeschaltet oder den Battle Pass nicht erworben.

Habt ihr die ONFIRE-Buchstaben in City-Chaos schon entdeckt? Wir zeigen euch alle Fundorte:

Fortbyte #41 in Durrr Burger finden

Fortbyte #41 wird erst zugänglich, wenn ihr das Emoticon „Tomatenkopf” in Durrr Burger einsetzt. Den Laden findet ihr übrigens in Neo Tilted, bei der Koordinate D5 bzw. auf der Grenze zu D6. Das Tomatenkopf-Emoticon schaltet ihr im Battle Pass auf Stufe 3 frei, dieses solltet ihr vorher ausrüsten, ansonsten könnt ihr Fortbyte #41 nicht aufnehmen. Hier findet ihr den Chip:

Betretet Durrr Burger im Erdgeschoss und schaut in der Küche nach Fortbyte #41.

Durrr Burger in Neo Tilted könnt ihr einfach nicht übersehen. Der Laden ist so riesig, dass euch der Burger-Kopf förmlich ins Gesicht springt. Betretet das Haus im Erdgeschoss und haltet Ausschau nach der Küche, in der Fortbyte #41 in der Ecke liegt. Jetzt müsst ihr nur noch das Emoticon „Tomatenkopf” einsetzen und der Mikrochip gehört euch. Auch andere Fortbytes haben wir schon gefunden:

