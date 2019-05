von: Marco Tito Aronica (27. Mai 2019)

In Season 9 wurde die Herausforderungen in Fortnite um die sogenannten Fortbytes erweitert. Diese Mikrochips werden täglich veröffentlicht und schalten am Ende ein geheimes Bild frei. Hier verlinken wir euch unsere Guides zu den Fundorten aller Fortbytes.

Ihr erhaltet nur dann Zugang zu den Fortbytes und den dazugehörigen Herausforderungen, wenn ihr den Battle Pass von Season 9 für 950 V-Bucks erworben habt. Andernfalls könnt ihr die Fortbytes über das Menü nicht auswählen.

Sammelt alle Fortbytes ein, um das geheime Bild und eine Überraschung in Season 9 zu enthüllen.

Fundorte aller Fortbytes im Überblick

Täglich um 15 Uhr wird einer der Fortbytes freigeschaltet. Mal müsst ihr nur den Fundort des Mikrochips aufsuchen, mal müsst ihr eine zufällige Herausforderung erfüllen, ehe ihr den Fortbyte einsammeln könnt. Nachfolgend listen wir euch die Guides zu den einzelnen Fortbytes auf, damit ihr das Rätsel um die Mikrochips so schnell wie möglich lösen könnt:

Über die Links gelangt ihr direkt zum Guide, der euch den Fundort der angegebenen Fortbytes zeigt. Im Nu habt ihr das Rätsel um die Fortbytes damit gelöst. Welche Überraschung dahinter steckt, wissen wir zu diesem Zeitpunkt (Stand: 27. Mai 2019) nicht.

Es gibt unzählige Herausforderungen in Fortnite. Habt ihr die ONFIRE-Buchstaben schon gefunden?

Wie lange bleiben die Fortbytes aktiv?

Ihr könnt die Fortbytes solange einsammeln, wie Season 9 aktiv ist. Season 9 wird voraussichtlich am 1. August 2019 enden, also habt ihr noch genug Zeit, um alle Fortbytes einzusammeln. Ähnlich wie bei den Herausforderungen, könnt ihr alle Fortbytes auch dann einsammeln, wenn ihr euch den Battle Pass im späteren Verlauf der aktuellen Saison zulegt. Keiner der Mikrochips geht euch also verloren oder ist verpassbar.

Wir empfehlen euch bei der Suche nach den Fortbytes auch ordentlich zu leveln, denn für einige Herausforderungen benötigt ihr festgelegte Skins, Emotes oder Emoticons, die ihr erst mit einer höheren Stufe im Battle Pass freischaltet.

War der Guide hilfreich? Dann bewertet ihn doch gerne unterhalb! Oder habt ihr Anregungen, Kritik, Verbesserungsvorschläge? Schreibt uns eine Mail an redaktion@spieletipps.de und verratet unserer Redaktion eure Meinung.