von: Sergej Jurtaev (27. Mai 2019)

Freaker sind die große Bedrohung in der Welt von Days Gone. Ganz schlimm wird es, wenn sie sich in Horden versammeln und euch ins Visier nehmen. Die Belohnungen dieser gefährlichen Nebenaktivitäten sind aber vielversprechend. Wir zeigen euch in diesem Guide alle Fundorte der Horden und verraten euch alles Wissenswerte!

Im Kampf gegen die Freaker-Horden hilft manchmal nur noch die Flucht.

Das müsst ihr über Horden wissen

Es gibt insgesamt 37 Horden in Days Gone. Dabei handelt es sich um große Ansammlungen von Freakern, die auch Freaker-Nester deutlich in den Schatten stellen. Die Größe der Horden steigt dabei im Verlauf eures Abenteuers immens an. Während ihr im Anfangsgebiet nur kleine Horden ausschalten müsst, warten im letzten Gebiet riesige Freaker-Schwärme auf euch.

Für das Auslöschen von Horden erhaltet ihr jede Menge Geld und XP. Dadurch eignet sich diese Aufgabe sehr gut, um alle Fähigkeiten freizuschalten. Darüber hinaus könnt ihr das Vertrauen in den Camps steigern, die sich in der Nähe der Horden befinden.

Der Virus in Days Gone macht auch vor der Tierwelt keinen Halt!

Horden haben keinen fixen Aufenthaltsort, sondern bewegen sich auch mal in der Spielwelt. Betrachtet die Fundorte, die wir unten auf den Karten markiert haben deshalb nicht als 100%-ig präzise Standorte. Untersucht das Areal in der Nähe der markierten Stellen, um die Horden zu finden.

Tipps und beste Waffen gegen Horden

Da ihr nach dem Durchspielen der Story von Days Gone die komplette Spielwelt bereisen dürft, könnt ihr keine Horden verpassen, sodass ihr die Aufgaben auch später erledigen könnt. Das ist sogar zu empfehlen, denn bei dieser anspruchsvollen Aufgabe ist es von Vorteil, wenn ihr gut ausgerüstet seid und viele Fähigkeiten freigeschaltet habt. Außerdem werden dann auch alle Fundorte der Horden auf der Karte freigeschaltet – praktisch!

Explosive Argumente wie z. B. Granaten eignen sich sehr gut, um die Horden zu dezimieren. Granaten könnt ihr euch bei den Händlern in den Camps kaufen. Die beste Waffe im Kampf gegen Horden ist aber die Chicago Chopper. Sie schaltet jeden Freaker mit nur einem Schuss aus und verfügt über ein großes Magazin. Ihr könnt die Waffe in der fünften Region beim Waffenhändler des Wizard Island-Camps für 3.000 Credits kaufen (Stufe 2 ist erforderlich).

Die nachfolgenden Karten zeigen euch alle Fundorte der Horden. In der Region „Iron Butte“ gibt es keine Freaker-Horden.

Horden in Cascade

In Cascade gibt es 8 Horden.

Horden in Belknap

In Belknap gibt es 7 Horden.

Horden in Lost Lake

In Lost Lake gibt es 6 Horden.

Horden in Crater Lake

In Crater Lake gibt es 3 Horden.

Horden in Highway 97

In Highway 97 gibt es 12 Horden.

