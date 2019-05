von: Marco Tito Aronica (27. Mai 2019)

Freunde adden und zusammen spielen - so gehts - Dauntless

Das Action-Rollenspiel Dauntless ist kostenlos und dürfte euch vor allem dann gefallen, wenn ihr Monster Hunter mögt. In wenigen Schritten könnt ihr Freunde adden und zusammen spielen. Da einige Spieler Probleme dabei haben, möchten wir euch das hier kurz erläutern.

Kostenlose DLCs werden das Spielerlebnis von Dauntless immer wieder erweitern:

Freunde adden auf PC, PS4 und XBox One

Sobald ihr das Spiel startet, landet ihr nach einem kurzen Ladebildschirm in der Hub-Welt bzw. in Ramsgate. Hier könnt ihr direkt eure Freunde adden, indem ihr folgende Taste drückt:

PS4: Touchpad-Taste

Touchpad-Taste Xbox One: Ansicht-Taste

Ansicht-Taste PC: O (bei Standardbelegung)

Es öffnet sich ein Menü, in dem ihr einen Überblick über eure Freunde sowie eure Gilde habt und ihr Freunde adden bzw. hinzufügen könnt. Da Dauntless auf dem PC nur über den Epic Games Store verfügbar ist, werden euch hier auch nur Epic-Freunde angezeigt. Über „Kürzliche Spieler” könnt ihr auch Mitspieler einladen, die nicht in eurer Freundesliste sind.

In diesem Bildschirm könnt ihr Freunde adden. Bei uns herrschte gähnende Leere...

Euch sind in dieser Auswahl bestimmt die Symbole aufgefallen, die neben den Namen der Spieler zu sehen sind (ein Rechner, das PlayStation-Logo und das XBox-Symbol). Dauntless bietet Crossplay an und kann plattformübergreifend gespielt werden. Ihr könnt also auch Freunde adden, die auf dem PC spielen, während ihr den Vorgang von eurer PS4 aus startet.

Zusammen spielen

Nun, da ihr eure Freunde in die Jagdgruppe eingeladen habt, könnt ihr auch zusammen spielen. Dafür muss der Host einfach eine beliebige Quest starten und schon wird die Gruppe automatisch zur nächsten Mission gebracht.

Crossplay zwischen PC, PS4 und Xbox One versüßen das Spielerlebnis.

Aktuell herrscht auf den Servern von Dauntless ziemliches Chaos. Das liegt an dem überraschenden Erfolg des Spiels und kann dafür sorgen, dass Freunde nicht in eurer Liste erscheinen. In unserem Fall hat ein Neustart funktioniert, allerdings auch nicht bei jedem Versuch.

War der Guide hilfreich? Dann bewertet ihn doch gerne unterhalb! Oder habt ihr Anregungen, Kritik, Verbesserungsvorschläge? Schreibt uns eine Mail an redaktion@spieletipps.de und verratet unserer Redaktion eure Meinung.