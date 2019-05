von: Sergej Jurtaev (28. Mai 2019)

Alle Hinterhalt-Camps und Bunker mit Fundorten - Days Gone

Freaker stellen nicht die einzige Bedrohung in Days Gone dar. Genauso müsst ihr euch vor den Menschen hüten, die im tristen Überlebensalltag unberechenbar sind. Sie sammeln sich in Hinterhalt-Camps, die ihr infiltrieren und zerschlagen könnt. Wo ihr alle Camps findet, zeigt euch die folgende Bilderstrecke!

Das müsst ihr über Hinterhalt-Camps wissen

Es gibt insgesamt 14 Hinterhalt-Camps in der Spielwelt von Days Gone. Ihr erhaltet nach und nach Zugang zu ihnen, wenn ihr in der Story vorankommt und neue Gebiete freischaltet. Verpassen könnt ihr die Camps dabei nicht, da ihr nach dem Durchspielen die komplette Welt bereisen dürft.

Das Abschließen der Camps gehört zur Hinterhaltcamp-Jäger-Story und belohnt euch mit der Trophäe „Hinterhaltcamp-Jäger“, wenn ihr die Aufgabe zu 100 % bewältigt.

Habt ihr ein Camp gefunden, müsst ihr dort alle Gegner ausschalten – wie viele das sind, wird euch angezeigt. Am besten gelingt euch das in Stealth-Manier. Hierzu eignen sich vor allem lautlose Stealth-Kills und die Armbrust. Nachdem ihr ein Camp gesäubert habt, müsst ihr den Eingang zum Bunker finden und dort die Karte untersuchen.

Haltet Ausschau nach einer Luke, die in den geheimen Bunker eines Camps führt.

Aber was bringt euch das eigentlich? Zuerst einmal verzieht sich dadurch der Nebel des Krieges von der Karte und neue Sammelobjekte werden auf der Map markiert. Außerdem erhaltet ihr so auch neue Crafting-Rezepte, mit denen ihr z. B. neue Bolzentypen craften könnt.

Alle Hinterhalt-Camps im Überblick

Nachfolgend listen wir alle 14 Hinterhalt-Camps für euch auf. Benutzt die Verlinkungen, um direkt zum entsprechenden Camp in der oberen Bilderstrecke zu springen. Dort zeigen wir euch sowohl den Fundort des Camps als auch des Bunkers.

Cascade

Belknap

Lost Lake

Iron Butte

Crater Lake

Highway 97

