Die Nintendo Switch ist die perfekte Konsole, wenn ihr sowohl stationär als auch mobil spielen wollt. Viele Nutzer möchten dieses Feature aber nicht nur für Gaming nutzen, sondern wünschen sich eine Netflix-App, die es bislang leider noch nicht gibt. Welche Indizien es für einen Release der Streaming-App gibt, fassen wir in diesem Artikel für euch zusammen.

Wann erscheint Netflix für Nintendo Switch? Auf die Antwort zu dieser Frage warten Nutzer nach wie vor.

Es ist kein Geheimnis, dass Nintendos Hybrid-Konsole Multimediafunktionen missen lässt. Die Nintendo Switch sollte zu Beginn als reine Spielekonsole etabliert werden, sodass Features gestrichen wurden, die auf Wii U und sogar auf Nintendo 3DS verfügbar waren.

Mittlerweile ist Nintendo deutlich offener für weitere Einsatzmöglichkeiten der Switch. Das spiegelt sich im Release der YouTube-App sowie weiteren Streaming-Apps wider – Netflix fehlt aber weiterhin.

Correction: We are still exploring the opportunity with Nintendo, but don't have definitive plans to share at this time. The incorrect original tweet has been removed.