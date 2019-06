von: Marco Tito Aronica (03. Juni 2019)

Fortbyte #26 findet ihr in der Nähe eines verschneiten Bunkers, ganz im Süden der Karte. Diesen Mikrochips könnt ihr allerdings nur dann einsammeln, wenn ihr den Skin „Bunker-Jonesy” freigeschaltet und angelegt habt. Wir zeigen euch den genauen Fundort von Fortbyte #26.

Wie ihr sicherlich bereits wisst, müsst ihr euch den Battle Pass von Season 9 für 950 V-Bucks kaufen, um die Herausforderungen rund um Fortbyte #26 abschließen zu können.

Fortbyte #26 beim verschneiten Bunker finden

Bevor ihr euch auf die Suche nach Fortbyte #26 macht, solltet ihr Stufe 23 des Battle Passes erreicht haben. Erst dann schaltet ihr nämlich den Skin „Bunker-Jonesy” frei. Rüstet ihn im Spind aus und reist zur Koordinate B10 bzw. C10 südwestlich von Happy Hamlet. Auf der kleinen, verschneiten Insel findet ihr neben dem Bunker eine Holzhütte, in der sich Fortbyte #26 versteckt. Das ist der Fundort des Chips:

Nicht der Bunker ist euer Ziel, sondern die Holzhütte, in der ihr Fortbyte #26 findet.

Wollt ihr Fortbyte #26 in der Holzhütte einsammeln, müsst ihr nur den Skin „Bunker-Jonesy” ausrüsten und vorsichtig sein, wenn ihr euch dem Mikrochip nähert. Lauft ihr nämlich durch die Tür in die Hütte, werdet ihr in den Abgrund fallen und per Portal nach oben geschleudert. Baut also einfach eine Seite ab und schnappt euch Fortbyte #26.

Sucht ihr noch weitere Fortbytes, könnt ihr einfach auf den Button oben klicken. Ihr gelangt dadurch direkt zur Übersichtsseite aller Mikrochips.

