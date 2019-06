von: Marco Tito Aronica (03. Juni 2019)

Hinweise zu Fortbyte #91 findet ihr auf dem Ladebildschirm von Woche 4. Glücklicherweise müsst ihr diesen nicht zwingend freigeschaltet haben, um den Chip aufzusammeln. Wir zeigen euch den Fundort von Fortbyte #91 in Paradise Palms.

Wollt ihr das Rätsel um die Fortbytes lösen, müsst ihr 950 V-Bucks investieren und euch den Battle Pass der aktuellen neunten Saison kaufen.

Fortbyte #91 auf Ladebildschirm 4

Wie bereits erwähnt, müsst ihr nicht alle Herausforderungen aus Woche 4 abschließen, um den Ladebildschirm zu bekommen. Es reicht, wenn wir euch den Fundort von Fortbyte #91 verraten und ihr zu diesem Ort reist. Fortbyte #91 findet ihr in Paradise Palms bei Keyboard King - das ist die Koordinate I8. Diesen Laden erkennt ihr an dem runden Neonreklame außen. Außerhalb des Ladens steht ein Geldautomat (ATM), den ihr zerstören müsst. Fortbyte #91 erscheint dann an selbiger Position. Wir zeigen euch den Fundort:

Zerstört den Geldautomaten, damit Fortbyte #91 sichtbar wird.

Kennt ihr den Fundort, müsst ihr Ladebildschirm 4 nicht zwingend freischalten. Ganz wichtig ist allerdings, dass ihr den Geldautomaten zerstört, ehe ihr Fortbyte #91 einsammelt. Ansonsten gibt es für dieses Mikrochip-Rätsel keine weiteren Bedingungen.

Sucht ihr noch weitere Fortbytes, könnt ihr einfach auf den Button oben klicken. Ihr gelangt dadurch direkt zur Übersichtsseite aller Mikrochips.

