von: Marco Tito Aronica (03. Juni 2019)

Fortbyte #68 findet ihr in dem McGuffin’s Buchladen in Happy Hamlet. Wo ihr den Shop und den darin versteckten Fortbyte #68 findet, zeigen wir euch hier auf der Karte.

Ihr wisst sicherlich bereits, für die Rätsel rund um die Fortbytes und Nr. 76 benötigt ihr den Battle Pass aus Season 9, der wie immer 950 V-Bucks kostet.

Fortbyte #68 im Buchladen bei Happy Hamlet finden

Fortbyte #68 liegt in einem Buchladen in einer verschneiten Stadt. Der schneebedeckte Ort ist in diesem Fall Happy Hamlet bei der Koordinate D9. McGuffin’s Buchladen steht im Nordwesten der Stadt. Betretet das auffällige rosa Haus und begebt euch in die erste Etage. Hier findet ihr Fortbyte #68 über dem Teppich schweben. Wir zeigen euch auf dem folgenden Bild, wo genau sich der Mikrochip versteckt:

Für Fortbyte #68 müsst ihr glücklicherweise keine besonderen Bedingungen erfüllen. Einfach zum Fundort reisen, überleben und den Chip einsammeln. Seid so lieb und lasst andere Leute am Leben, insofern sie euch nicht direkt danach die Waffe ins Gesicht halten.

Sucht ihr noch weitere Fortbytes, könnt ihr einfach auf den Button oben klicken. Ihr gelangt dadurch direkt zur Übersichtsseite aller Mikrochips.

