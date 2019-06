von: Marco Tito Aronica (03. Juni 2019)

Fortbyte #74 befindet sich in einem Keller eines Attentäters an der Küste der Wüste. Den Mikrochip findet ihr am Fundort in einem Aktenschrank. Wir zeigen euch den genauen Ort von Fortbyte #74 auf der Karte.

Erst, wenn ihr 950 V-Bucks investiert und euch den Battle Pass von Season 9 zulegt, könnt ihr das Rätsel um Fortbyte #74 und den anderen Chips lösen.

Fortbyte #74 in einem Aktenschrank finden

Zunächst müsst ihr das Haus des Attentäters finden. Dieses steht im Osten von Paradise Palms, bei der Koordinate J8. Betretet das Haus und sucht euch einen Weg in den Keller. Findet ihr keine Treppe, könnt ihr natürlich auch einfach den Boden mit der Spitzhacke abbauen.

Ihr findet ein Zimmer, in dem ein grauer Aktenschrank neben einem Schreibtisch steht. Direkt rechts daneben steht ein großer, hölzerner Kleiderschrank. Ihr könnt den Aktenschrank zerstören oder Fortbyte #74 einfach aufsammeln, indem ihr euch davor stellt. Wo genau sich Fortbyte #74 versteckt, zeigen wir euch hier:

Bei uns wurde der Aktenschrank bereits zerstört. Fortbyte #74 ist normalerweise nicht sichtbar.

Fortbyte #74 zu finden ist durch die kryptische Beschreibung gar nicht so einfach. Dafür benötigt ihr keinen festgelegten Skin oder Emoticon, um den Mikrochip einsammeln zu können. In den meisten Fällen wird ein anderer Spieler schneller gewesen sein, deshalb kann es sein, dass der Aktenschrank wie bei uns nicht mehr an dem Fundort steht.

Sucht ihr noch weitere Fortbytes, könnt ihr einfach auf den Button oben klicken. Ihr gelangt dadurch direkt zur Übersichtsseite aller Mikrochips.

