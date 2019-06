von: Marco Tito Aronica (03. Juni 2019)

Fortbyte #79 findet ihr in der Spielhalle bei Mega Mall (ehemals Retail Row). Da ihr sonst keine speziellen Bedingungen für dieses Rätsel erfüllen müsst, zeigen wir euch an dieser Stelle nur den benötigten Fundort von Fortbyte #79.

950 V-Bucks öffnen euch die Tore für die Rätsel um die Mikrochips, denn erst mit dem Erwerb des Battle Passes könnt ihr darauf zugreifen.

Die Herausforderungen in City-Chaos waren ziemlich spaßig. Habt ihr sie geschafft?

Fortbyte #79 in einer Spielhalle finden

Die gesuchte Spielhalle, in der sich Fortbyte #79 befindet, steht im östlichen Teil von Mega Mall bei der Koordinate H6. Betretet das riesige Gebäude, das wir euch auf der Karte markiert haben und nehmt die Treppen nach oben in den ersten Stock. Hier findet ihr eine Spielhalle, in der ein paar Arcade-Automaten stehen. Das „Vicdurrry”-Schild weist euch den Weg. Lauft in den Laden hinein und schaut hinter den Tresen, wo die Kasse steht. Hier liegt Fortbyte #79:

Im ersten Stock findet ihr die Spielhalle. Hinter dem Tresen liegt Fortbyte #79.

Wieder wird euch keine besondere Aufgabe für Fortbyte #79 gestellt. Heißt im Klartext: Kein spezieller Skin, kein Emote und auch kein Emoticon sind notwendig. Ihr müsst lediglich die Spielhalle in Mega Mall aufsuchen und euch den Mikrochip schnappen.

Sucht ihr noch weitere Fortbytes, könnt ihr einfach auf den Button oben klicken. Ihr gelangt dadurch direkt zur Übersichtsseite aller Mikrochips.

