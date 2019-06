von: Marco Tito Aronica (04. Juni 2019)

Fortbyte #76 versteckt sich hinter einem historischen Diorama, welches ihr im Erdgeschoss des Versicherungsgebäudes in Neo Tilted findet. Wir zeigen euch den Fundort von Fortbyte #76, damit ihr nicht lange suchen müsst.

Die Suche nach den Mikrochips lohnt sich erst dann, wenn ihr den Battle Pass für 950 V-Bucks gekauft habt. Andernfalls habt ihr nämlich gar keinen Zugriff auf die Herausforderungen rund um Fortbyte #76.

Die E3 in Los Angeles steht vor der Tür und so werden wir sie überleben:

Fortbyte #76 im Versicherungsgebäude finden

Das Versicherungsgebäude steht in Neo Tilted bei der Koordinate D5 bzw. genau auf der Grenze zu D6. Von außen erkennt ihr das Versicherungsgebäude und damit den Fundort von Fortbyte #76 an dem Schild auf dem „No Sweat Insurance” in blauroter Schrift geschrieben steht.

Viel los hier: In diesem Versicherungsgebäude findet ihr Fortbyte #76.

Betretet das Gebäude im Erdgeschoss und schaut hinter den zwei schwarzen Sesseln nach dem historischen Diorama. Ihr seht einen Vulkan hinter einer Absperrung, hinter dem sich Fortbyte #76 versteckt. Links davon seht ihr den lila Würfel aus Season 5 kennt.

Sucht im EG des Versicherungsgebäudes nach diesem Vulkan aus Pappe und ihr findet Fortbyte #76.

Wollt ihr Fortbyte #76 aufsammeln, braucht ihr keine weiteren Bedingungen erfüllen. Ihr müsst lediglich das historische Diorama, in diesem Fall den Vulkan, abbauen und euch den Mikrochip schnappen. In Neo Tilted ist immer viel los, also wird der Kampf um Fortbyte #76 nicht ganz einfach werden...

Sucht ihr noch weitere Fortbytes, könnt ihr einfach auf den Button oben klicken. Ihr gelangt dadurch direkt zur Übersichtsseite aller Mikrochips.

War der Guide hilfreich? Dann bewertet ihn doch gerne unterhalb! Oder habt ihr Anregungen, Kritik, Verbesserungsvorschläge? Schreibt uns eine Mail an redaktion@spieletipps.de und verratet unserer Redaktion eure Meinung.