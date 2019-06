Aufgrund unerwartet hoher Spielerzahlen zum Launch von Dauntless auf PC und Konsolen, waren Fehler, Probleme, Error-Codes und Warteschlangen keine Seltenheit. Wir möchten euch hier Hilfestellungen liefern, euch verraten, wie ihr Action-RPG auf deutsch spielen könnt und was es mit Fehlermeldungen wie „Queen Bee” auf sich hat.

Habt ihr generell Probleme mit Dauntless, können wir euch die offizielle Support-Seite empfehlen. Hier könnt ihr nach Fehlern suchen und bekommt Hilfe angeboten. Allerdings limitieren sich die Lösungen auf Systemanforderungen oder Ähnlichem.

„Queen Bee”: Ein Fehler in Dauntless, der schon viele Spieler in den Wahnsinn getrieben hat.

Eine Fehlermeldung bereitete Spielern vor allem zum Launch von Dauntless ordentlich Kopfzerbrechen: „Queen Bee”. Während des Log-ins erscheint ein Error-Code, der auf überfüllte Server hinweist. Angezeigt wird in der Fehlermeldung „Queen Bee” eine hohe Anzahl an Spielern, die sich angeblich in der Warteschlange vor euch befinden. Wartezeiten von über 60 Minuten sind die Folge.

Der unerwartete Erfolg von Dauntless sorgt für Probleme und eine Lösung gibt es für den Fehler „Queen Bee” leider auch nicht. Ihr befindet euch in der Warteschlange und müsst einfach ein wenig Geduld haben, bis ihr die Server betreten könnt. Auf Twitter nahm Phoenix Labs wie folgt Stellung:

If you're in a long queue right now, please know that it's temporary. We reduced our regular capacity this morning in order to work on some issues with the progression system. Once things are stable, we'll return to a higher cap (and shorter queues).