von: Matthias Kreienbrink (07. Juni 2019)

E3 2019 Pressekonferenzen: Das sind alle Termine und so schaut ihr die Livestreams

Auch in diesem Jahr wieder findet die E3 in Los Angeles statt. Hier findet ihr den Zeitplan für die Pressekonferenzen, sowie eine Auflistung der Live-Streams. Egal ob Nintendo, Microsoft oder Bethesda - alle relevanten Termine und Infos findet ihr hier.

Samstag, 8. Juni 2019 Electronic Arts 18:15-21:00 Uhr Livestream Sonntag, 9. Juni 2019 Microsoft Ab 22 Uhr Livestream Montag 10. Juni 2019 Bethesda Ab 2:30 Uhr Livestream Montag, 10. Juni 2019 Devolver Digital Ab 4 Uhr Livestream Montag, 10. Juni 2019 PC Gaming Show Ab 19 Uhr Livestream Montag, 10. Juni 2019 Ubisoft Ab 22 Uhr Livestream Dienstag, 11 Juni 2019 Square Enix Ab 3 Uhr Livestream Dienstag, 11. Juni 2019 Nintendo Ab 18 Uhr Livestream

Das Highlight dieser E3 dürfte dieses Jahr wohl Micorosft sein. Denn sie werden ihre neue Xbox vorstellen, um die es bisher schon einige Gerüchte gibt. So soll sie in verschiedenen Modellen erhältlich sein - für Menschen, die ihre Spiele streamen wollen und für solche, die ihre Spiele lieber selbst besitzen, vornehmlich in physischer Form.

Darüber hinaus können wir neue Infos zu Final Fantasy 7 von Square Enix erwarten, neue Spiele von Ubisoft sowie erste handfeste Details zu Animal Crossing für die Nintendo Switch. Und, wie jedes Jahr, können wir natürlich auf Überraschungen hoffen, mit denen niemand gerechnet hat.

Wir von spieletipps werden zusammen mit den Kollegen und Kolleginnen von Giga Games die E3 2019 live streamen. Angefangen mit der Pressekonferenz von Microsoft werden wir die Nächte durchmachen und euch mit Infos, Meinungen, lustigen Spielen und Gewinnspielen unterhalten. Solltet ihr mitmachen wollen, folgt uns doch einfach im Livestream auf Facebook oder direkt auf Twitch.

Wir würden uns sehr freuen, euch in den nächtlichen Livestreams begrüßen zu können und hoffen, dass ihr die Überraschunden der E3 mit uns erleben werdet. Es wird sich lohnen, das versprechen wir euch.