von: Marco Tito Aronica (12. Juni 2019)

Fortbyte #19 findet ihr in einem raumschiffartigen Gebäude im Osten von Polar Peak. Obendrauf müsst ihr den Skin „Vega” freigeschaltet und ausgerüstet haben. Wir zeigen euch den genauen Fundort von Fortbyte #19.

Wie ihr sicherlich wisst, müsst ihr euch den Battle Pass für 950 V-Bucks kaufen, um überhaupt Zugang zu den Fortbyte-Herausforderungen und Fortbyte #19 zu erhalten.

Habt ihr Fortbyte #70 bei Lazy Lagoon schon entdeckt? Das Video zeigt euch diesen Fortbyte:

Fortbyte #19 in einem raumschiffartigen Gebäude finden

Wer Fortbyte #19 einsammeln will, benötigt den Skin „Vega”, der erst ab Stufe 47 im Battle Pass freigeschaltet wird. Erreicht dieses Level und zieht das Outfit im Spind an, ehe ihr die Runde startet. Fortbyte #19 findet ihr im raumschiffartigen Gebäude, das bei der Koordinate D8 steht - etwas östlich von Polar Peak. So sieht das Gebäude aus:

Das soll ein Raumschiff sein? Nun gut, hier findet ihr auf jeden Fall Fortbyte #19.

Wollt ihr Fortbyte #19 finden, müsst ihr zur Front des raumschiffartigen Gebäudes gehen. Entweder landet ihr auf der Spitze und baut euch eine Ebene nach unten oder ihr nehmt die Tür in der Mitte des Gebäudes und lauft die Rampe nach oben. Im Bild seht ihr, wo sich Fortbyte #19 versteckt:

Im Dreieck zwischen Polar Peak, Happy Hamlet und Shifty Shafts liegt Fortbyte #19 versteckt.

Sucht ihr noch weitere Fortbytes, könnt ihr einfach auf den Button oben klicken. Ihr gelangt dadurch direkt zur Übersichtsseite aller Mikrochips.

