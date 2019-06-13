von: Sergej Jurtaev (13. Juni 2019)
Mit Shift Codes könnt ihr in Borderlands 2 unter anderem Goldene Schlüssel erhalten, mit denen ihr wiederum goldene Truhen öffnen könnt. Diese Truhen enthalten starke sowie seltene Items und sind deshalb sehr begehrt. In diesem Guide findet ihr jede Menge Codes, die ihr einlösen könnt.
Um solche Truhen in Borderlands 2 öffnen zu können, benötigt ihr Goldene Schlüssel.
Das Einlösen der Shift Codes ist kein Hexenwerk. Geht dazu einfach ins Hauptmenü und wählt „Extras“ aus. Danach klickt ihr auf „Shift Codes“ und gebt einen funktionierenden Code aus den unteren Tabellen ein.
Die Entwickler veröffentlichen die Shift Codes über verschiedene soziale Kanäle wie Twitter, Facebook oder YouTube. Meistens haben diese Codes ein Ablaufdatum und sind irgendwann nicht mehr aktiv. In den unteren Tabellen haben wir Codes zusammengefasst, die auch 2019 noch funktionieren sollten. Es könnte aber durchaus sein, dass einige davon mittlerweile abgelaufen sind.
|Belohnung
|PS4
|Xbox One
|PC
| 5 Goldene Schlüssel
bis 24. Juni 2019
|CBW33-H5WZH-SBW9K-Z35TT-SRZH9
|5JKTT-35HXW-SSR69-CFTJT-K3FHW
|KTCJ3-WCXHJ-FRTRW-TJBBB-JW6XW
|1 Goldener Schlüssel
|KTKJB-3CX5B-3CWK3-ZBCJJ-JJZ9T
|WTWBB-ZJ9Z5-69XJ6-KRTBB-ZHBBH
|CTWTB-JTBW5-KFTTT-JTB33-JTBWB
|1 Goldener Schlüssel
|K3KBJ-BZKZW-JC5K3-SBC33-TCH3F
|WTWBJ-HKZ5H-XHFTF-WX3JJ-6HRS6
|5T5B3-CWJSK-KRTJT-TTJJT-9HW63
|1 Goldener Schlüssel
|5TK3J-HJZHW-B5WKT-SBC3B-KTBC9
|5BC3B-KXFZK-BK5C3-HJW3J-T3KBB
|KJ5BT-FBKSK-KXJ3T-3BTJT-FJX5C
|5 Goldene Schlüssel
|WBK3B-FKWCT-KWKWB-SJWTB-XCZK3
|WBWJ3-JHKSK-ZHXT6-CRTJT-BW59W
|K3K33-3W9JT-6XJJT-TB3JB-HWZZF
|2 Goldene Schlüssel
|C3WJ3-56FKB-W5WCB-SBKBJ-9R5KC
|W35BB-SC5S5-3JSBF-C63JT-TFHKC
|WTC3B-Z5ZWC-HW6JT-JJJBJ-9FWXR
|1 Goldener Schlüssel
|C35BB-SJFJS-WCZTR-KR3T3-BWZBW
|KTWBB-XBRT9-WWZ3R-WXTT3-S3SX9
|KBWJJ-WTXB9-C59J6-WFBTJ-TK6BJ
|5 Goldene Schlüssel
|C3KTB-F6ZKB-KC5WJ-ZTKJ3-XC569
|KBWTB-T6XSC-JJHBF-WXBJJ-WRWKF
|K3WJT-BFBRW-S5RTT-TBBB3-9XWZ5
|5 Goldene Schlüssel
|CBKTT-66RHB-ZHK5B-SB53J-SJ3KT
|KTKJ3-J95JT-HX93R-K6BBB-ZWR9H
|CTC3J-KR9H5-WTZ3T-TJ3TB-6SRRJ
|20 Goldene Schlüssel
|W353B-J3BK9-69X5B-ZBKJJ-55BZS
|5TKTB-W3J9R-TK5CX-5XT33-ZBBWW
|5BW3B-F96CT-KXJFK-TB3B3-39BWZ
|5 Goldene Schlüssel
|WBKJJ-FBHFZ-WB5HC-ZJW3J-35HHS
|WBKJJ-FBHBW-TH6FH-WRT3J-35HT5
|5JWTT-KHTSB-S5TXC-BB33J-HCJ6K
|5 Goldene Schlüssel
|CTK3T-5XR9B-63WZW-ZB5JJ-5BWZB
|5JKJB-R5XCR-T9RXS-K6B3J-HXTXC
|K353B-TWSBX-H5BR5-J3T33-6XTCK
|25 Goldene Schlüssel
|KTKTT-ZSFWS-R3CHC-9BW33-3JW3H
|CJC33-KHBCW-FHF6Z-C6JTB-F9395
|WBK3T-BKW6T-TXTRK-JTTBT-C6BS5
|5 Goldene Schlüssel
|5JWTB-SJHHJ-RS3K3-HJW33-F5RT9
|5JWTB-SJHCR-JR6J6-CRT33-F5RKW
|5BWBT-RX5ZH-FJBJB-JBTJT-CRBWX
|5 Goldene Schlüssel
|K35T3-JC993-RZTCT-ZTKTJ-HKF5W
|K35T3-JC956-JXXBX-WXJTJ-HKF5J
|CJWJJ-HR5Z9-6JT3J-J3TBT-6TJ6K
|5 Goldene Schlüssel
|C3KBB-5CZZB-X9JK3-9JCBJ-KF6TC
|C3KBB-5CZWF-T6RJ6-5RBBJ-KF6SC
|WTCTJ-J9CS9-RJJ33-T3J3B-BT9XH
|5 Goldene Schlüssel
|K35T3-X5HSJ-6H3K3-ZTCBJ-5BWC5
|K35T3-X5HKR-3F6J6-WXBBJ-5BWTZ
|CBCJB-K9WHH-63JTJ-B3JJB-HT533
|5 Goldene Schlüssel
|WT5T3-ZW993-XHBCT-93CJJ-T5HKR
|WT5T3-ZW956-TFFBX-56BJJ-T5HK3
|C35JB-R9WSH-XBBJT-JJ33B-F3WFB
|5 Goldene Schlüssel
|KJ53T-BX9ZJ-F9BC3-S3K3B-JRH9B
|KJ53T-BX9WR-B6FB6-K6J3B-JRH9R
|K3WBT-Z95HZ-FTT3J-BTTJB-ZFX63
|5 Goldene Schlüssel
|WJCBJ-KFHSB-RZTK3-S3CTJ-K9HXF
|WJCBJ-KFHKF-JXXJ6-K6BTJ-K9HRR
|K3CB3-3JF99-RJ3JB-JJ3JJ-BT3RX
|5 Goldene Schlüssel
|C353B-F69HT-RHJ5T-ZBK3J-5RFB9
|C353B-F69CX-JFR3X-WFJ3J-5RF5F
|W3KJJ-KJXHZ-6JJBJ-3TT3T-33XBR
|5 Goldene Schlüssel
|W3W3J-96HZT-XZJWJ-9BW3B-35WFW
|W3W3J-96HWX-TXRTR-5FT3B-35WK5
|C3CTJ-XJ6HZ-FJTTJ-JBBBJ-3WTJZ
|5 Goldene Schlüssel
|5BWT3-3HZST-X9T5J-9TC3J-KHT9R
|5BWT3-3HZKX-T6X3R-5XB3J-KHTT6
|WTKJ3-9JXZ9-6TJJB-33T3J-FRJC6
|5 Goldene Schlüssel
|5T5BB-FHZHT-XZJKT-HJWJJ-FX3X5
|5T5BB-FHZCX-TXRJX-CRTJJ-FX3J3
|KB5BJ-WCRZ9-6J33J-BBJ3T-XK96K
|5 Goldene Schlüssel
|KJ53T-5S9H3-X9TKJ-ZJWBT-SSWKR
|KJ53T-5S9C6-T6XJR-WRTBT-SSWH5
|K3WTT-TKRH9-X3BJT-BJTBT-KXTSB
|5 Goldene Schlüssel
|WJC3B-SSHHT-6S3WB-HJCTB-XC5Z5
|WJC3B-SSHCX-3R6TF-CRBTB-XC5HW
|535JJ-XKRHS-XJ3TT-3JJT3-FTSR6
|5 Goldene Schlüssel
|K3W3B-3TJJK-XSBCJ-HJ53J-B6C6R
|K3W3B-3TJRR-TRFBR-CR33J-B6CTH
|KBKJB-S5FSZ-FTTTT-TJJJB-XC95X
|5 Goldene Schlüssel
|W3W3J-CT33K-6Z35T-ZJ5TJ-T95BK
|W3W3J-CT36R-3X63X-WR3TJ-T95TS
|535T3-JR6ZH-6B3J3-3TJT3-T9JBK
|5 Goldene Schlüssel
|53K3B-RTJJW-X93WT-ZT53J-6T99B
|53K3B-RTJRX-T66TX-WX33J-6T99X
|WB5JJ-KX6HS-XBJBT-TBJJB-XW3S3
|5 Goldene Schlüssel
|K3CJB-S3BJW-X9B5T-9BCBB-JH3ZH
|K3CJB-S3BRX-T6F3X-5FBBB-JH3WR
|KJ53B-RRRSZ-F3TJJ-TJTT3-WBHT6
|5 Goldene Schlüssel
|KT5J3-3WTT5-RS3WJ-S3WB3-JFHHW
|KT5J3-3WTX6-JR6TR-K6TB3-JFHJR
|W353B-9FXZZ-RBJ3J-BT3B3-JK9KH
|5 Goldene Schlüssel
|5BK3T-CC3T5-FZJKT-9JCJ3-FRWR5
|5BK3T-CC3X6-BXRJX-5RBJ3-FRWB3
|WTWJ3-TSXZS-FTJB3-3TTJJ-WBCT3
|5 Goldene Schlüssel
|53WJ3-6533K-XZBWJ-HJCBJ-BKXXS
|53WJ3-6536R-TXFTR-CRBBJ-BKXTZ
|CJW3J-KHXZH-63TTJ-T3J33-R5HXK
|5 Goldene Schlüssel
|KB5TT-9WT3C-XZTKB-9T53B-RBT5Z
|KB5TT-9WT6F-TXXJF-5X33B-RBTZS
|CBWJ3-6HRZS-6TJJ3-3BJBT-WH3TZ
|5 Goldene Schlüssel
|KT5BJ-36JJK-6S3CT-HJWBB-TZ9FX
|KT5BJ-36JRR-3R6BX-CRTBB-TZ9T9
|KT5T3-HS6HZ-FBJT3-3TJT3-ZC5KH
|5 Goldene Schlüssel
|CBK33-C63TK-F9JW3-HJ5T3-H63WT
|CBK33-C63XR-B6RT6-CR3T3-H635J
|WBCJB-B3HHZ-RJJJJ-JJT3B-69XHK
|5 Goldene Schlüssel
|5JKJ3-W5BX9-6TKZC-ST5BJ-Z53R9
|53KT3-KKXCW-FS6RS-56BJ3-KK9WK
|W3CB3-RXRXB-TFBR5-BBT3T-F3KXS
|5 Goldene Schlüssel
|WBWT3-X5BRS-RJWS5-ZJ53B-XBX3F
|KBCJ3-FCXWK-XZRXH-WFTBJ-RTXKK
|K3CTT-SF6XT-B6JXK-TBJBT-9KZZJ
|5 Goldene Schlüssel
|C3WTT-ZRTTK-FZTK3-STWBT-JZFRC
|C3WTT-ZRTXR-BXXJ6-KXTBT-JZFHC
|K35TJ-6399H-XTBBT-33TJB-ZZ3BX
|25 Goldene Schlüssel
|KBW3J-ZF5JT-JC59K-93KJT-3ZTKF
|C35J3-5XSSK-SH6RH-K63TB-39S53
|W3KJB-H9CBW-XRBRW-JTBTJ-9JRXK
|5 Goldene Schlüssel
|C35TB-WS6ST-TXBRK-TTTJT-JJH6H
|C35TB-WS6ST-TXBRK-TTTJT-JJH6H
|C35TB-WS6ST-TXBRK-TTTJT-JJH6H
|5 Goldene Schlüssel
|53KBB-KXXRC-RZ66Z-WFJBB-WSRZ3
|53KBB-KXXRC-RZ66Z-WFJBB-WSRZ3
|53KBB-KXXRC-RZ66Z-WFJBB-WSRZ3
|3 Goldene Schlüssel
|ZFKJ3-TT3BB-JTBJT-T3JJT-JWX9H
|ZFKJ3-TT3BB-JTBJT-T3JJT-JWX9H
|ZFKJ3-TT3BB-JTBJT-T3JJT-JWX9H
|5 Goldene Schlüssel
|W353J-RR6RC-X96R9-C63J3-RJTFW
|W353J-RR6RC-X96R9-C63J3-RJTFW
|W353J-RR6RC-X96R9-C63J3-RJTFW
|Belohnung
|PS4
|Xbox One
|PC
|Axton Klassen-Mod
|WT5TJ-6ZJ9J-SH5WJ-SBWTT-693S6
|CB5BT-T3JJ3-S6HTX-C63TJ-CSKSK
|5JKBJ-K9WHW-WBZTJ-T3TTB-TW9HR
|Gaige Klassen-Mod
|CJWBJ-FBKST-ZZ553-S3KTB-BRK3B
|C3W33-B5JB3-SRSBF-C6TJT-F35TT
|W3C3B-5JRZC-WJH33-JBJJB-9S6CJ
|Zer0 Klassen-Mod
|WTWJ3-XHKRK-CKFWJ-ZTWBT-HXBZX
|KBKJT-K63C6-959TT-J3TJ3-9CBKS
|CBWJ3-S5CJ3-WTTCF-WX333-9STBF
|Maya Klassen-Mod
|5JCBB-CJR6W-WCFCJ-S3CJT-RTJF3
|W3C3T-3SJCR-S5HJT-3TTTB-6KKHJ
|WJWJ3-FXC33-KT3CR-KR33J-J9B35
|Krieg Klassen-Mod
|53533-HSCXK-CKFKT-HT5JT-BXWBF
|WBWBB-FFTKX-S5Z3B-33BBT-6TC5C
|WTCJT-J653B-C3TKF-5X333-F6JRH
|Salvador Klassen-Mod
|K3KTJ-3TFX5-WCFKT-Z3533-6RK5C
|5TC3B-9F3CF-SWSJB-3JBBB-SCTF3
|WJKBB-KXC3J-5BBCR-5X33J-XZ6RZ
|Axton Kopf-Skin
|CBKJ3-XTXFW-5KRCJ-9J5BT-J3SRH
|5JK3B-S6KTB-5BB5X-CRTBB-FC3ZK
|KJKJT-WHBKX-HC9BT-TJBJ3-XJFSJ
|Gaige Kopf-Skin
|KTKTB-HTXFW-KK6CT-SB5JT-3R6XZ
|KB53B-TH5BB-KBB5R-WXT33-6HR9R
|CBKBJ-6ZJW6-HKH3T-B3T33-F5ZRS
|Zer0 Kopf-Skin
|5T5BT-ZKRRC-556WB-9TWJJ-ZXWWH
|KB53T-3T6JB-W3T5F-K6B33-Z9W5R
|CT5BB-XTW5X-9CSBT-3BTTJ-FT5X5
|Maya Kopf-Skin
|CJ5JB-RCXFK-K5F53-9TWTT-SKZZF
|5TC33-9Z5BT-533WR-W63BJ-66WJW
|KTC3T-WTW5F-ZCHB3-BT3B3-XJ9WR
|Krieg Kopf-Skin
|53CJT-35FFK-WK6KJ-9J5BB-HFJX6
|K3CBB-CHWBB-WJTWF-WXBB3-K3KBK
|CBKBB-ZHJC6-SWHJT-JJ3BB-3CXHS
|Salvador Kopf-Skin
|53CBB-KKFXC-W565T-Z3C3B-SKJ33
|KBW3J-F95TT-W3JKF-WFTBT-KF6XX
|WBCJJ-33KWR-S5Z33-BJTTB-65WJJ
|Axton Skin
|KT5B3-S3TRZ-TFXKB-HJKJJ-FCFFZ
|KJCBT-C9X9R-9STKX-W6T33-TZBBB
|KTK3J-FR3JS-ZX55B-B3BJ3-HSRB6
|Gaige Skin
|WJWJB-C3TF9-36RC3-HT5TB-JWBCF
|53KJ3-HRR96-SHJWX-CR333-C65BB
|535BB-3R3BZ-HF5K3-JJB33-3BF3J
|Zero Skin
|KJCT3-JJ3F9-TF6CJ-HJKTB-563CX
|W35B3-R66ZR-9ZBW6-5XJTJ-RW9RH
|CTKJ3-9CBJS-9R5WT-JBJ3T-WKXKF
|Maya Skin
|C3CTT-HS9CZ-TXRKJ-STW3T-SRSKZ
|CBCJ3-CRX9X-HZ3KX-KX3J3-Z9H5F
|CBCJ3-W5TT9-S65K3-BJJ3B-XHWWC
|Krieg Skin
|KJKB3-6B36H-JF6WT-STCB3-JB69F
|C3K33-3H69R-SZJ5X-CRBTJ-CJXK3
|CBKJ3-5FT39-ZRCCT-JTJB3-RFJ5B
|Salvador Skin
|5JWTJ-RS95S-JRFWB-ZBCBB-5XJHT
|KTWTJ-3FF9X-HH356-5RB3T-ZK6FF
|5J5TT-RCJBS-ZXWCJ-TJ3BJ-TK3FB
|Axton als Athena
|5BKTJ-9R393-FTKHK-STKTJ-3WTWF
|KJWBT-FFJK6-TZXXZ-W63BT-363FR
|CJKBJ-3XWTF-HCJ6K-JJB3T-SB35X
|Salvador als Wilhelm
|CTWJ3-CSJZB-RB59C-S3CTB-FB9FH
|CBCBJ-JH3WF-JSR6S-KFTTB-CSBK6
|CTWTB-RXKTR-SKJXW-3TBTJ-KXKKH
|Maya als Nisha
|CBCBJ-JH3ZB-RJK9K-SBWTB-CSBZT
|5BKTJ-9R356-BZRFS-KXJTJ-3WTKF
|KBWT3-WF5TR-SC3XW-T333B-TSCTS
|Zer0 als Claptrap
|CB5BJ-6S3HT-FTKHW-HBWJJ-KWFCB
|CTWJ3-CSJWF-JH66H-K6BTB-FB9WZ
|W3C33-H653X-9CTR5-3TBJ3-HZ99S
|Gaige als Moon Moxxi
|5TCBB-BTCSB-RJKH5-SJW33-KCZ9T
|W3KTB-HZBKX-3SXXS-5FBJ3-BC56X
|53WT3-59KJX-95B65-3J333-S9JW9
|Krieg als Scav
|W3KTB-HZBST-6JWZK-9BCJ3-BC5S9
|CB5BJ-6S3CX-BZRFZ-CFTJJ-KWF6C
|CTKTJ-JSWJF-SCJXK-3TJJ3-RWTKX
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