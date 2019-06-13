Shift Codes für Goldene Schlüssel und Skins - Borderlands 2

von: Sergej Jurtaev (13. Juni 2019)

Mit Shift Codes könnt ihr in Borderlands 2 unter anderem Goldene Schlüssel erhalten, mit denen ihr wiederum goldene Truhen öffnen könnt. Diese Truhen enthalten starke sowie seltene Items und sind deshalb sehr begehrt. In diesem Guide findet ihr jede Menge Codes, die ihr einlösen könnt.

Um solche Truhen in Borderlands 2 öffnen zu können, benötigt ihr Goldene Schlüssel.Um solche Truhen in Borderlands 2 öffnen zu können, benötigt ihr Goldene Schlüssel.

Shift Codes eingeben – so geht's

Das Einlösen der Shift Codes ist kein Hexenwerk. Geht dazu einfach ins Hauptmenü und wählt „Extras“ aus. Danach klickt ihr auf „Shift Codes“ und gebt einen funktionierenden Code aus den unteren Tabellen ein.

Shift Codes für Goldene Schlüssel (PS4, Xbox und PC)

Die Entwickler veröffentlichen die Shift Codes über verschiedene soziale Kanäle wie Twitter, Facebook oder YouTube. Meistens haben diese Codes ein Ablaufdatum und sind irgendwann nicht mehr aktiv. In den unteren Tabellen haben wir Codes zusammengefasst, die auch 2019 noch funktionieren sollten. Es könnte aber durchaus sein, dass einige davon mittlerweile abgelaufen sind.

Belohnung PS4 Xbox One PC
5 Goldene Schlüssel
bis 24. Juni 2019 		CBW33-H5WZH-SBW9K-Z35TT-SRZH9 5JKTT-35HXW-SSR69-CFTJT-K3FHW KTCJ3-WCXHJ-FRTRW-TJBBB-JW6XW
1 Goldener Schlüssel KTKJB-3CX5B-3CWK3-ZBCJJ-JJZ9T WTWBB-ZJ9Z5-69XJ6-KRTBB-ZHBBH CTWTB-JTBW5-KFTTT-JTB33-JTBWB
1 Goldener Schlüssel K3KBJ-BZKZW-JC5K3-SBC33-TCH3F WTWBJ-HKZ5H-XHFTF-WX3JJ-6HRS6 5T5B3-CWJSK-KRTJT-TTJJT-9HW63
1 Goldener Schlüssel 5TK3J-HJZHW-B5WKT-SBC3B-KTBC9 5BC3B-KXFZK-BK5C3-HJW3J-T3KBB KJ5BT-FBKSK-KXJ3T-3BTJT-FJX5C
5 Goldene Schlüssel WBK3B-FKWCT-KWKWB-SJWTB-XCZK3 WBWJ3-JHKSK-ZHXT6-CRTJT-BW59W K3K33-3W9JT-6XJJT-TB3JB-HWZZF
2 Goldene Schlüssel C3WJ3-56FKB-W5WCB-SBKBJ-9R5KC W35BB-SC5S5-3JSBF-C63JT-TFHKC WTC3B-Z5ZWC-HW6JT-JJJBJ-9FWXR
1 Goldener Schlüssel C35BB-SJFJS-WCZTR-KR3T3-BWZBW KTWBB-XBRT9-WWZ3R-WXTT3-S3SX9 KBWJJ-WTXB9-C59J6-WFBTJ-TK6BJ
5 Goldene Schlüssel C3KTB-F6ZKB-KC5WJ-ZTKJ3-XC569 KBWTB-T6XSC-JJHBF-WXBJJ-WRWKF K3WJT-BFBRW-S5RTT-TBBB3-9XWZ5
5 Goldene Schlüssel CBKTT-66RHB-ZHK5B-SB53J-SJ3KT KTKJ3-J95JT-HX93R-K6BBB-ZWR9H CTC3J-KR9H5-WTZ3T-TJ3TB-6SRRJ
20 Goldene Schlüssel W353B-J3BK9-69X5B-ZBKJJ-55BZS 5TKTB-W3J9R-TK5CX-5XT33-ZBBWW 5BW3B-F96CT-KXJFK-TB3B3-39BWZ
5 Goldene Schlüssel WBKJJ-FBHFZ-WB5HC-ZJW3J-35HHS WBKJJ-FBHBW-TH6FH-WRT3J-35HT5 5JWTT-KHTSB-S5TXC-BB33J-HCJ6K
5 Goldene Schlüssel CTK3T-5XR9B-63WZW-ZB5JJ-5BWZB 5JKJB-R5XCR-T9RXS-K6B3J-HXTXC K353B-TWSBX-H5BR5-J3T33-6XTCK
25 Goldene Schlüssel KTKTT-ZSFWS-R3CHC-9BW33-3JW3H CJC33-KHBCW-FHF6Z-C6JTB-F9395 WBK3T-BKW6T-TXTRK-JTTBT-C6BS5
5 Goldene Schlüssel 5JWTB-SJHHJ-RS3K3-HJW33-F5RT9 5JWTB-SJHCR-JR6J6-CRT33-F5RKW 5BWBT-RX5ZH-FJBJB-JBTJT-CRBWX
5 Goldene Schlüssel K35T3-JC993-RZTCT-ZTKTJ-HKF5W K35T3-JC956-JXXBX-WXJTJ-HKF5J CJWJJ-HR5Z9-6JT3J-J3TBT-6TJ6K
5 Goldene Schlüssel C3KBB-5CZZB-X9JK3-9JCBJ-KF6TC C3KBB-5CZWF-T6RJ6-5RBBJ-KF6SC WTCTJ-J9CS9-RJJ33-T3J3B-BT9XH
5 Goldene Schlüssel K35T3-X5HSJ-6H3K3-ZTCBJ-5BWC5 K35T3-X5HKR-3F6J6-WXBBJ-5BWTZ CBCJB-K9WHH-63JTJ-B3JJB-HT533
5 Goldene Schlüssel WT5T3-ZW993-XHBCT-93CJJ-T5HKR WT5T3-ZW956-TFFBX-56BJJ-T5HK3 C35JB-R9WSH-XBBJT-JJ33B-F3WFB
5 Goldene Schlüssel KJ53T-BX9ZJ-F9BC3-S3K3B-JRH9B KJ53T-BX9WR-B6FB6-K6J3B-JRH9R K3WBT-Z95HZ-FTT3J-BTTJB-ZFX63
5 Goldene Schlüssel WJCBJ-KFHSB-RZTK3-S3CTJ-K9HXF WJCBJ-KFHKF-JXXJ6-K6BTJ-K9HRR K3CB3-3JF99-RJ3JB-JJ3JJ-BT3RX
5 Goldene Schlüssel C353B-F69HT-RHJ5T-ZBK3J-5RFB9 C353B-F69CX-JFR3X-WFJ3J-5RF5F W3KJJ-KJXHZ-6JJBJ-3TT3T-33XBR
5 Goldene Schlüssel W3W3J-96HZT-XZJWJ-9BW3B-35WFW W3W3J-96HWX-TXRTR-5FT3B-35WK5 C3CTJ-XJ6HZ-FJTTJ-JBBBJ-3WTJZ
5 Goldene Schlüssel 5BWT3-3HZST-X9T5J-9TC3J-KHT9R 5BWT3-3HZKX-T6X3R-5XB3J-KHTT6 WTKJ3-9JXZ9-6TJJB-33T3J-FRJC6
5 Goldene Schlüssel 5T5BB-FHZHT-XZJKT-HJWJJ-FX3X5 5T5BB-FHZCX-TXRJX-CRTJJ-FX3J3 KB5BJ-WCRZ9-6J33J-BBJ3T-XK96K
5 Goldene Schlüssel KJ53T-5S9H3-X9TKJ-ZJWBT-SSWKR KJ53T-5S9C6-T6XJR-WRTBT-SSWH5 K3WTT-TKRH9-X3BJT-BJTBT-KXTSB
5 Goldene Schlüssel WJC3B-SSHHT-6S3WB-HJCTB-XC5Z5 WJC3B-SSHCX-3R6TF-CRBTB-XC5HW 535JJ-XKRHS-XJ3TT-3JJT3-FTSR6
5 Goldene Schlüssel K3W3B-3TJJK-XSBCJ-HJ53J-B6C6R K3W3B-3TJRR-TRFBR-CR33J-B6CTH KBKJB-S5FSZ-FTTTT-TJJJB-XC95X
5 Goldene Schlüssel W3W3J-CT33K-6Z35T-ZJ5TJ-T95BK W3W3J-CT36R-3X63X-WR3TJ-T95TS 535T3-JR6ZH-6B3J3-3TJT3-T9JBK
5 Goldene Schlüssel 53K3B-RTJJW-X93WT-ZT53J-6T99B 53K3B-RTJRX-T66TX-WX33J-6T99X WB5JJ-KX6HS-XBJBT-TBJJB-XW3S3
5 Goldene Schlüssel K3CJB-S3BJW-X9B5T-9BCBB-JH3ZH K3CJB-S3BRX-T6F3X-5FBBB-JH3WR KJ53B-RRRSZ-F3TJJ-TJTT3-WBHT6
5 Goldene Schlüssel KT5J3-3WTT5-RS3WJ-S3WB3-JFHHW KT5J3-3WTX6-JR6TR-K6TB3-JFHJR W353B-9FXZZ-RBJ3J-BT3B3-JK9KH
5 Goldene Schlüssel 5BK3T-CC3T5-FZJKT-9JCJ3-FRWR5 5BK3T-CC3X6-BXRJX-5RBJ3-FRWB3 WTWJ3-TSXZS-FTJB3-3TTJJ-WBCT3
5 Goldene Schlüssel 53WJ3-6533K-XZBWJ-HJCBJ-BKXXS 53WJ3-6536R-TXFTR-CRBBJ-BKXTZ CJW3J-KHXZH-63TTJ-T3J33-R5HXK
5 Goldene Schlüssel KB5TT-9WT3C-XZTKB-9T53B-RBT5Z KB5TT-9WT6F-TXXJF-5X33B-RBTZS CBWJ3-6HRZS-6TJJ3-3BJBT-WH3TZ
5 Goldene Schlüssel KT5BJ-36JJK-6S3CT-HJWBB-TZ9FX KT5BJ-36JRR-3R6BX-CRTBB-TZ9T9 KT5T3-HS6HZ-FBJT3-3TJT3-ZC5KH
5 Goldene Schlüssel CBK33-C63TK-F9JW3-HJ5T3-H63WT CBK33-C63XR-B6RT6-CR3T3-H635J WBCJB-B3HHZ-RJJJJ-JJT3B-69XHK
5 Goldene Schlüssel 5JKJ3-W5BX9-6TKZC-ST5BJ-Z53R9 53KT3-KKXCW-FS6RS-56BJ3-KK9WK W3CB3-RXRXB-TFBR5-BBT3T-F3KXS
5 Goldene Schlüssel WBWT3-X5BRS-RJWS5-ZJ53B-XBX3F KBCJ3-FCXWK-XZRXH-WFTBJ-RTXKK K3CTT-SF6XT-B6JXK-TBJBT-9KZZJ
5 Goldene Schlüssel C3WTT-ZRTTK-FZTK3-STWBT-JZFRC C3WTT-ZRTXR-BXXJ6-KXTBT-JZFHC K35TJ-6399H-XTBBT-33TJB-ZZ3BX
25 Goldene Schlüssel KBW3J-ZF5JT-JC59K-93KJT-3ZTKF C35J3-5XSSK-SH6RH-K63TB-39S53 W3KJB-H9CBW-XRBRW-JTBTJ-9JRXK
5 Goldene Schlüssel C35TB-WS6ST-TXBRK-TTTJT-JJH6H C35TB-WS6ST-TXBRK-TTTJT-JJH6H C35TB-WS6ST-TXBRK-TTTJT-JJH6H
5 Goldene Schlüssel 53KBB-KXXRC-RZ66Z-WFJBB-WSRZ3 53KBB-KXXRC-RZ66Z-WFJBB-WSRZ3 53KBB-KXXRC-RZ66Z-WFJBB-WSRZ3
3 Goldene Schlüssel ZFKJ3-TT3BB-JTBJT-T3JJT-JWX9H ZFKJ3-TT3BB-JTBJT-T3JJT-JWX9H ZFKJ3-TT3BB-JTBJT-T3JJT-JWX9H
5 Goldene Schlüssel W353J-RR6RC-X96R9-C63J3-RJTFW W353J-RR6RC-X96R9-C63J3-RJTFW W353J-RR6RC-X96R9-C63J3-RJTFW

6 Jahre nach Release hat Borderlands 2 einen neuen DLC bekommen!

Shift Codes für Skins und Mods

Belohnung PS4 Xbox One PC
Axton Klassen-Mod WT5TJ-6ZJ9J-SH5WJ-SBWTT-693S6 CB5BT-T3JJ3-S6HTX-C63TJ-CSKSK 5JKBJ-K9WHW-WBZTJ-T3TTB-TW9HR
Gaige Klassen-Mod CJWBJ-FBKST-ZZ553-S3KTB-BRK3B C3W33-B5JB3-SRSBF-C6TJT-F35TT W3C3B-5JRZC-WJH33-JBJJB-9S6CJ
Zer0 Klassen-Mod WTWJ3-XHKRK-CKFWJ-ZTWBT-HXBZX KBKJT-K63C6-959TT-J3TJ3-9CBKS CBWJ3-S5CJ3-WTTCF-WX333-9STBF
Maya Klassen-Mod 5JCBB-CJR6W-WCFCJ-S3CJT-RTJF3 W3C3T-3SJCR-S5HJT-3TTTB-6KKHJ WJWJ3-FXC33-KT3CR-KR33J-J9B35
Krieg Klassen-Mod 53533-HSCXK-CKFKT-HT5JT-BXWBF WBWBB-FFTKX-S5Z3B-33BBT-6TC5C WTCJT-J653B-C3TKF-5X333-F6JRH
Salvador Klassen-Mod K3KTJ-3TFX5-WCFKT-Z3533-6RK5C 5TC3B-9F3CF-SWSJB-3JBBB-SCTF3 WJKBB-KXC3J-5BBCR-5X33J-XZ6RZ
Axton Kopf-Skin CBKJ3-XTXFW-5KRCJ-9J5BT-J3SRH 5JK3B-S6KTB-5BB5X-CRTBB-FC3ZK KJKJT-WHBKX-HC9BT-TJBJ3-XJFSJ
Gaige Kopf-Skin KTKTB-HTXFW-KK6CT-SB5JT-3R6XZ KB53B-TH5BB-KBB5R-WXT33-6HR9R CBKBJ-6ZJW6-HKH3T-B3T33-F5ZRS
Zer0 Kopf-Skin 5T5BT-ZKRRC-556WB-9TWJJ-ZXWWH KB53T-3T6JB-W3T5F-K6B33-Z9W5R CT5BB-XTW5X-9CSBT-3BTTJ-FT5X5
Maya Kopf-Skin CJ5JB-RCXFK-K5F53-9TWTT-SKZZF 5TC33-9Z5BT-533WR-W63BJ-66WJW KTC3T-WTW5F-ZCHB3-BT3B3-XJ9WR
Krieg Kopf-Skin 53CJT-35FFK-WK6KJ-9J5BB-HFJX6 K3CBB-CHWBB-WJTWF-WXBB3-K3KBK CBKBB-ZHJC6-SWHJT-JJ3BB-3CXHS
Salvador Kopf-Skin 53CBB-KKFXC-W565T-Z3C3B-SKJ33 KBW3J-F95TT-W3JKF-WFTBT-KF6XX WBCJJ-33KWR-S5Z33-BJTTB-65WJJ
Axton Skin KT5B3-S3TRZ-TFXKB-HJKJJ-FCFFZ KJCBT-C9X9R-9STKX-W6T33-TZBBB KTK3J-FR3JS-ZX55B-B3BJ3-HSRB6
Gaige Skin WJWJB-C3TF9-36RC3-HT5TB-JWBCF 53KJ3-HRR96-SHJWX-CR333-C65BB 535BB-3R3BZ-HF5K3-JJB33-3BF3J
Zero Skin KJCT3-JJ3F9-TF6CJ-HJKTB-563CX W35B3-R66ZR-9ZBW6-5XJTJ-RW9RH CTKJ3-9CBJS-9R5WT-JBJ3T-WKXKF
Maya Skin C3CTT-HS9CZ-TXRKJ-STW3T-SRSKZ CBCJ3-CRX9X-HZ3KX-KX3J3-Z9H5F CBCJ3-W5TT9-S65K3-BJJ3B-XHWWC
Krieg Skin KJKB3-6B36H-JF6WT-STCB3-JB69F C3K33-3H69R-SZJ5X-CRBTJ-CJXK3 CBKJ3-5FT39-ZRCCT-JTJB3-RFJ5B
Salvador Skin 5JWTJ-RS95S-JRFWB-ZBCBB-5XJHT KTWTJ-3FF9X-HH356-5RB3T-ZK6FF 5J5TT-RCJBS-ZXWCJ-TJ3BJ-TK3FB
Axton als Athena 5BKTJ-9R393-FTKHK-STKTJ-3WTWF KJWBT-FFJK6-TZXXZ-W63BT-363FR CJKBJ-3XWTF-HCJ6K-JJB3T-SB35X
Salvador als Wilhelm CTWJ3-CSJZB-RB59C-S3CTB-FB9FH CBCBJ-JH3WF-JSR6S-KFTTB-CSBK6 CTWTB-RXKTR-SKJXW-3TBTJ-KXKKH
Maya als Nisha CBCBJ-JH3ZB-RJK9K-SBWTB-CSBZT 5BKTJ-9R356-BZRFS-KXJTJ-3WTKF KBWT3-WF5TR-SC3XW-T333B-TSCTS
Zer0 als Claptrap CB5BJ-6S3HT-FTKHW-HBWJJ-KWFCB CTWJ3-CSJWF-JH66H-K6BTB-FB9WZ W3C33-H653X-9CTR5-3TBJ3-HZ99S
Gaige als Moon Moxxi 5TCBB-BTCSB-RJKH5-SJW33-KCZ9T W3KTB-HZBKX-3SXXS-5FBJ3-BC56X 53WT3-59KJX-95B65-3J333-S9JW9
Krieg als Scav W3KTB-HZBST-6JWZK-9BCJ3-BC5S9 CB5BJ-6S3CX-BZRFZ-CFTJJ-KWF6C CTKTJ-JSWJF-SCJXK-3TJJ3-RWTKX

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