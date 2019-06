von: Sergej Jurtaev (14. Juni 2019)

Wie bereits in den Vorgängern, könnt ihr auch in Borderlands – The Pre-Sequel Goldene Schlüssel sammeln, um besondere Truhen zu öffnen, die seltene Objekte beinhalten. Mit sogenannten Shift Codes könnt ihr euer Kontingent an Schlüsseln aufstocken. Eine Liste mit Codes findet ihr in diesem Artikel.

Die wertvollen goldenen Truhen sind in Borderlands - The Pre-Sequel sehr begehrt.

Shift Codes in The Pre-Sequel eingeben

Wenn ihr die Shift Codes aus der unteren Tabelle aktivieren wollt, müsst ihr lediglich das Hauptmenü des Spiels aufsuchen. Manövriert euren Cursor dann auf „Extras“ und wählt anschließend „Shift Code“ aus. Für das Eingeben benötigt ihr einen Shift-Account, den ihr problemlos anlegen könnt. Hier könnt ihr nun die Codes eingeben und Goldene Schlüssel abgreifen.

Shift Codes für Goldene Schlüssel auf PS4, Xbox One und PC

Die Shift Codes werden von den Entwicklern auf diversen Plattformen und sozialen Netzwerken veröffentlicht. Die meisten Codes sind entweder zeitlich limitiert oder können nur begrenzt oft eingegeben werden. Funktionierende Shift Codes sind demnach nicht ganz so leicht zu finden. In der unteren Tabelle haben wir Codes aufgelistet, die auch 2019 noch funktionieren sollten. Dass einige davon mittlerweile abgelaufen sind, ist aber nicht ausgeschlossen.

Belohnung PC PS4 Xbox One 20 Schlüssel C55BT-S95HK-HTT3J-B3J3J-5H5CR C55BT-S95HR-FZT5J-H3K3J-5H5TW C55BT-S95CJ-CXX3R-C6J3J-5H5J3 5 Schlüssel 5K53J-J9FJ3-BT3JB-3BTT3-9JF5J 5K53J-J9FJ5-HX3KB-9BWT3-9JFK6 5K53J-J9FR6-CW6JF-5FTT3-9JF3W 5 Schlüssel WK533-CZ6JB-T3BB3-3TB33-W9XXR WK533-CZ6JC-Z6BC3-9TC33-W9XZF WK533-CZ6RF-W5FB6-5XB33-W9XT5 3 Schlüssel 55WT3-ZFKSW-BFK33-T3TJJ-63XB3 CWK33-5R6F6-93FWJ-9TC3B-C5SWK CWK33-5R6B3-69HTR-5XB3B-C5SHW 3 Schlüssel WCCJB-JZKSC-BRC33-JJJ3T-WWSW3 KKK3B-X666R-9J653-HBKJ3-SH5JK KKK3B-X663J-6S936-CFJJ3-SH5RS 3 Schlüssel KCCJ3-XHCZ5-J6WBB-TB3J3-6C3WT K5KBB-3HR6X-Z3RCT-ZTWBT-5WH93 K5KBB-3HR3T-X9SBX-WXTBT-5WHFK 3 Schlüssel W5KBB-9S5ZC-J6CBT-J3BBJ-BF9FB WWCTT-WHR6R-SB65T-HBW33-SHC9K WWCTT-WHR3J-RH93X-CFT33-SHCXH 3 Schlüssel 5CKBJ-BTFSC-TRCJB-3TBJB-X6J6Z K5WTT-FS6RR-ZTRWT-HTK3T-Z95H3 K5WTT-FS6JJ-XZSTX-CXJ3T-Z95FH 3 Schlüssel 5C5JJ-WJRZ5-T6W33-TJJBT-JRJ9Z CWWT3-99F6X-HBXCT-SJC33-56KS3 CWWT3-99F3T-FHZBX-KRB33-56KHK 3 Schlüssel WWWTB-F36H5-J6KJ3-3BJ3T-WW9RS K55J3-JJSFR-9TRC3-ZB5BJ-HHBBK K55J3-JJSBJ-6ZSB6-WF3BJ-HHBFZ 3 Schlüssel WC5JJ-HTXSC-TFWJJ-BJBJJ-HXWXB W5CBJ-53SFR-Z36K3-9JKT3-JBHHZ W5CBJ-53SBJ-X99J6-5RJT3-JBHSJ 3 Schlüssel KK5BT-TKXZ5-JFCJT-TBBJJ-69RCX WK5JB-6JSRR-HBFCB-Z3C3B-ZJ9JB WK5JB-6JSJJ-FHHBF-W6B3B-ZJ9TC 3 Schlüssel 5CKTB-CCXZK-JXCJB-TJ3JT-H6KJX WCKBT-SJH6F-HB65J-9B53J-SFWS3 WCKBT-SJH3B-FH93R-5F33J-SFWFW 3 Schlüssel CC53J-RKRZC-BR5T3-TJBBT-HBW9S WW53B-TWHXX-HTFWB-ZJKTT-9CRCZ WW53B-TWHTT-FZHTF-WRJTT-9CRBK 3 Schlüssel W5WJ3-Z5XH5-TFK3T-BTJJB-CRBHC WKWTJ-CC9XF-HJR5T-ZTCJB-WTSK6 WKWTJ-CC9TB-FSS3X-WXBJB-WTSSW 3 Schlüssel 5W53J-TRR9K-JXWBJ-3JJJ3-SFWHK CKKBB-F5ZRR-ZJFC3-S3WTJ-6ZT6F CKKBB-F5ZJJ-XSHB6-K6TTJ-6ZTRB 25 Schlüssel KKWBJ-6B5FJ-3JJBT-JBBJB-WWH6X 555JT-6TTX5-SFBKT-HTW33-T3F3T 555JT-6TTT9-KCFJX-CXT33-T3FBC 5 Schlüssel 555B3-ZHF9K-JXC33-JBJBT-BF6FS 55C3B-CZ9FR-ST6KJ-93KBJ-3RJ9S 55C3B-CZ9BJ-RZ9JR-56JBJ-3RJTF

Boderlands 3 steht bereits in den Startlöchern!

Belohnung PC PS4 Xbox One 5 Schlüssel KKC3T-B3ZSW-TRKJ3-3TB3T-XRBCB WW5BB-RHSXR-HTR5J-HTWJB-939SW WW5BB-RHSTJ-FZS3R-CXTJB-939XF 5 Schlüssel CKKT3-K3SHK-3RK3B-3JB33-ZHRZJ KW53T-999RR-9JFKT-9JKTB-BSS6X KW53T-999JJ-6SHJX-5RJTB-BSSTK 5 Schlüssel CKCJB-FB9ZK-TF5TJ-J333J-WRWS3 WCWTJ-JTJSX-ZB6K3-SBKJ3-Z6KWT WCWTJ-JTJKT-XH9J6-KFJJ3-Z6K35 5 Schlüssel 5K5BB-9JZSK-TRC3B-3JBTJ-JX556 5CW3B-K3THR-Z3F53-HT5BJ-KR3C5 5CW3B-K3TCJ-X9H36-CX3BJ-KR3RS 5 Schlüssel KK5B3-35SHK-3F53B-JBTBT-RCR3C CKWBJ-FBB96-93F5J-HBCTJ-SRBS3 CKWBJ-FBB53-69H3R-CFBTJ-SRBXB 5 Schlüssel 5WCT3-55ZZ5-JRCJ3-T3JBT-BHHRJ 5CWJT-H3JZ6-ZBXCB-935TJ-S93FS 5CWJT-H3JW3-XHZBF-563TJ-S93KS 5 Schlüssel KW5TJ-X5SSW-B6CJ3-33TJB-RCRRX WWCB3-TWJ9F-SJR5B-Z3W3T-HJW9S WWCB3-TWJ5B-RSS3F-W6T3T-HJWBS 5 Schlüssel K553B-ZW9ZC-J65TT-3TBJJ-9F66H WCC3B-WC3S6-HB65T-S3CJT-J3K5Z WCC3B-WC3K3-FH93X-K6BJT-J3KCF 5 Schlüssel KCKJT-36SZW-JRCT3-J33TT-TFSBH 5WKBT-FCTSR-ZB6CT-S35BT-T9JWB 5WKBT-FCTKJ-XH9BX-K63BT-T9JHH 5 Schlüssel KKW3B-C6Z9K-BRKBB-BTJ3T-FKRJX KWCT3-SKBZX-ZBFC3-9TWJB-WXXC6 KWCT3-SKBWT-XHHB6-5XTJB-WXXBK 5 Schlüssel CWCBJ-X6Z9W-36CBT-TT3B3-3RRXZ W55J3-BXJ9R-SBRKJ-STWJ3-F6C99 W55J3-BXJ5J-RHSJR-KXTJ3-F6CSH 5 Schlüssel WW53B-HXSSK-36WTB-TJ3JT-WFBT6 KC53J-C6BSX-93FW3-93W3T-6TZJF KC53J-C6BKT-69HT6-56T3T-6TZK3 5 Schlüssel WKCTT-J99HC-BXKTJ-JJTB3-JK39 KCK3B-6RTH6-9JX5B-ZTC3J-SZJSZ KCK3B-6RTC3-6SZ3F-WXB3J-SZJSR 5 Schlüssel WCW3J-KSSZC-BR5JB-JJTTB-XF9FZ K5CBT-SRTSR-HBFC3-SJK33-WXFBC K5CBT-SRTKJ-FHHB6-KRJ33-WXFSH 5 Schlüssel WCKTB-6999K-J6C3T-TJT33-CZCK5 WKWBJ-3ZBZX-SBFWT-H3KJT-5JR9S WKWBJ-3ZBWT-RHHTX-C6JJT-5JR63 5 Schlüssel K5WTB-SS9ZK-BXKTT-BJ3JT-5BJCJ KKK3T-CHJZ6-HTRKB-HBK3J-BFF5F KKK3T-CHJW3-FZSJF-CFJ3J-BFFHK 5 Schlüssel C5CJ3-JT33X-3FKTB-TJJBT-JWFKX CWWT3-RSBZ6-ZJ65B-HBWTT-6KX33 CWWT3-RSBW3-XS93F-CFTTT-6KXRT 5 Schlüssel 5C5JJ-WBTT6-36KB3-JBB3J-T6CF3 WWK3B-SSBZF-9TFKJ-HBK3T-FRRST WWK3B-SSBWB-6ZHJR-CFJ3T-FRR3Z

War der Guide hilfreich? Dann bewertet ihn doch gerne unterhalb! Oder habt ihr Anregungen, Kritik, Verbesserungsvorschläge? Schreibt uns eine Mail an redaktion@spieletipps.de und verratet unserer Redaktion eure Meinung.