von: Sergej Jurtaev (14. Juni 2019)

Auf der E3 haben Gearbox und 2K Games einen neuen DLC zu Borderlands 2 angekündigt – nämlich „Commander Lilith & the Fight for Sanctuary“. Der DLC wurde noch an demselben Tag – am 9. Juni 2019 – veröffentlicht und soll die Fans auf Borderlands 3 einstimmen.

Kurios: 6 Jahre nach Release hat Borderlands 2 einen neuen DLC bekommen!

„Commander Lilith“-DLC gratis herunterladen

Um den DLC spielen zu können, benötigt ihr natürlich das Hauptspiel. Also entweder Borderlands 2 oder die „Handsome Collection“, die den zweiten Teil der Serie beinhaltet. Das kommt PS4-Besitzern mit PS-Plus gelegen, denn Borderlands - The Handsome Collection gehört zu den Gratis-Spielen im Juni 2019.

Wenn ihr das Spiel besitzt, sucht auf Steam oder in den Konsolen-Stores nach dem „Commander Lilith“-DLC, den ihr zeitlich limitiert kostenlos downloaden könnt. Das Angebot gilt noch bis zum 8. Juli 2019.

Schließt euch Lilith an, bekämpft neue Bosse und lootet neue Waffen!

So startet ihr den DLC

Nachdem ihr den DLC heruntergeladen habt, könnt ihr euren Spielstand laden und in die Spielwelt abtauchen. Sucht die nächste Reisestation für Schnellreisen auf. Hier werden alle Schnellreisepunkte übersichtlich nach Hauptspiel und DLCs sortiert. Ganz oben in der Liste sollte das neue DLC-Startgebiet „Fight for Sanctuary“ sein. Wählt es aus und los geht's!

Das ist die neue Level-Obergrenze

Für den Lilith-DLC empfehlen euch die Entwickler einen Charakter auf mindestens Level 30. Wenn ihr als Neuling einsteigen wollt, könnt ihr euch direkt einen „Level 30“-Charakter erstellen. Die Level-Obergrenze wurde nach oben korrigiert und liegt fortan bei Level 80.

