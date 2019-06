von: Marco Tito Aronica (14. Juni 2019)

Fortbyte #49 in Troks Eishöhle (Season 9) - Fortnite

Fortbyte #49 findet ihr in Troks Eishöhle zwischen Frosty Flights und Happy Hamlet. In diesem Guide zeigen wir euch den genauen Fundort von Fortbyte #49 auf der Karte.

Wollt ihr euch auf die Suche nach Fortbyte #49 machen, müsst ihr euch den Battle Pass dieser Season für 950 V-Bucks kaufen, aber das wisst ihr sicherlich schon, oder?

Fortbyte #49 in Troks Eishöhle finden

Troks Eishöhle findet ihr zwischen Frosty Flights und Happy Hamlet bei der Koordinate B9. Fortbyte #49 versteckt sich in der Holzhütte der Eishöhle. Ihr könnt Troks Höhle entweder von oben durch das Loch zwischen den vielen eingeschneiten Tannen erreichen oder von unten über die Berge. Die Holzhütte, in der Fortbyte #49 liegt, könnt ihr in Troks Höhle kaum übersehen. Hier findet ihr den Mikrochip:

Reist zur Koordinate B9 und schwebt am besten direkt durch das Loch im Boden in Troks Höhle.

Fortbyte #49 könnt ihr glücklicherweise ganz ohne zusätzliche Bedingungen einsammeln. Das war bei einigen anderen Fortbytes nicht der Fall. Reist zum gezeigten Standort und schnappt euch den Mikrochip in Troks Höhle im Schneegebiet!

