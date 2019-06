von: Marco Tito Aronica (18. Juni 2019)

In der Nebenmission „Der verlorene Schatz” müsst ihr vier Schalter finden, ehe ihr die Belohnung in Form einer großen Waffen-Truhe einsacken könnt. Wir liefern euch die Lösung zu „Der verlorene Schatz” in Borderlands 2 und verkürzen eure Suche mit den Fundorten aller Schalter.

Die Schalter für „Der verlorene Schatz” zu finden, kann ganz schön viel Zeit in Anspruch nehmen. Ihr erhaltet nämlich nur ganz vage Fundorte im Quest-Log angezeigt und daher möchten wir euch hier verraten, wie ihr den verlorenen Schatz von Old Haven finden könnt.

Das Fan-Herz bebt: Sieben Jahre nach dem Release erscheint ein neuer DLC für Borderlands 2!

„Der verlorene Schatz” - so löst ihr die Mission

Ihr müsst vier Schalter im Gebiet betätigen und erst dann habt ihr die Nebenmission „Der verlorene Schatz” abgeschlossen und erhaltet eure Beute in Form einer großen Waffenkiste. In welcher Reihenfolge ihr die Schalter aktiviert, spielt übrigens keine Rolle. Wir führen euch so schnell wie möglich durch die Mission!

Schritt 1: Im Lagerhaus am Ufer

Vom Startpunkt des Gebietes aus lauft ihr rechts an den beiden Kippladern vorbei und hüpft mithilfe der Steinplattformen im Säuresumpf zum rechten der beiden Brückenpfeiler. Den ersten Schalter für die Lösung von „Der verlorene Schatz” findet ihr also im Südosten der Caustic Caverns - schaut auf die Vorderseite des Brückenpfeilers und aktiviert den Schalter.

Im Südosten der Caustic Caverns findet ihr den ersten Schalter für „Der verlorene Schatz”.

Schritt 2: Unter der säuregetränkten Eisenbahn

Den zweiten Schalter findet ihr ganz im Norden der Caustic Caverns. Genauer gesagt außerhalb der nördlichen Wand der Varkid-Höhle. Über den Sumpf erreicht ihr die Höhle, die ihr durchquert. Folgt dem Weg weiter und schaut auf die Rückseite des Pfeilers, der an markierter Stelle steht. Somit habt ihr den zweiten Schritt von „Der verlorene Schatz” erledigt.

Folgt dem Pfad, bis ihr ganz im Norden der Karte angekommen seid und den zweiten Schalter findet.

Schritt 3: Im Schatten des Baggers

Den nächsten Schaltet findet ihr ganz im Westen der Caustic Caverns. Vom letzten Fundort aus lauft ihr nach rechts und biegt am Säurefluss links ab. Haltet euch dabei weiter rechts, verlasst das Gebäude und folgt dem Weg über die Bahnschienen bis ihr einen Kipplaster seht. Begebt euch an den südlichen Teil der Hütte, die hinter dem Fahrzeug steht. Dort hängt der Schalter links neben einer grünen Munitionskiste.

Etwas südlich vom Ende Bahnschinen entdeckt ihr den nächsten Schalter an der Hütte aus Schrott.

Schritt 4: Innerhalb Dahls blutigem Sechsten

Den letzten Schalter für „Der verlorene Schatz” ist vom letzten Standort aus leicht zu erreichen. Ihr müsst in den Süden laufen bzw. wieder zum Start des Gebietes. Lauft an dem Kipplaster, der inmitten des Gebietes steht, links vorbei, lauft durch die Nester und haltet euch links, bis ihr durch eine kleine grüne Tür in das Innere des großen Gebäudes gelangt. Hier findet ihr, neben blutverschmierten Wänden, den Schalter an der Wand vorne links.

Mit dem letzten Schalter erhaltet ihr Zugriff zum List im Zentrum des Gebietes.

Letzter Schritt: Zugang zum Obergeschoss der Anlage

Habt ihr alle vier Schalter im Rahmen von „Der verlorene Schatz” aktiviert, erhaltet ihr endlich Zugang zum großen Lift im Zentrum der Caustic Caverns. Dieser Ort wird euch glücklicherweise auf der Karte markiert, ihr müsst dem Wegpunkt nur noch folgen.

Auf dem Weg zum letzten Hebel müsst ihr euch auf ein paar Gegner einstellen, die aber kein großes Problem darstellen. Legt ihr den Hebel um, erscheint der Schatz und ihr habt damit die Nebenmission „Der verlorene Schatz” abgeschlossen - Glückwunsch!

