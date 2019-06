von: Marco Tito Aronica (20. Juni 2019)

APK herunterladen und in Deutschland spielen - Harry Potter: Wizards Unite

Der weltweite Release von Harry Potter - Wizards Unite startet am 21. Juni, doch schon jetzt könnt ihr die APK herunterladen und das Spiel in Deutschland spielen. Wann der AR-Spaß von Niantic nämlich offiziell in Deutschland erscheint, ist noch nicht bekannt.

Zauberlehrlinge aus den USA, Großbritannien und Neuseeland dürfen als erstes nach Hogwarts ziehen. Mit der verlinkten APK zum Spiel könnt ihr allerdings auch jetzt schon zaubern. Die APK gibt es aktuell aber nur für Android-Geräte.

So sieht es aus, wenn sich die Realität mit der Welt von Wizards Unite vermischt:

APK-Download der neuesten Version

Die APK von Harry Potter - Wizards Unite ist nur eingeschränkt nutzbar. Oft stürzt das Spiel schon in der Startsequenz ab und Fortschritt ist kaum möglich. Außerdem müsst ihr die Installation aus unbekannten Quellen in den Einstellungen aktivieren. Hier könnt ihr die APK herunterladen:

Die Beta-Version von Wizards Unite könnt ihr über den Link oben herunterladen. Knapp 60 MB solltet ihr im Speicher freihalten. Wie bereits erwähnt, handelt es sich hier um die Android-APK. iOS-Nutzer müssen bisher leider auf eine Beta verzichten.

Ladet euch die APK herunter und befreit Hagrid in Wizards Unite aus seiner misslichen Lage.

Harry Potter - Wizards Unite auf iOS-Geräten spielen?

Leider gibt es das AR-Abenteuer rund um Hogwarts nur im neuseeländischen iTunes-Store. Eine andere Möglichkeit, Wizards Unite auf eurem iPhone vorab zu spielen, gibt es bisher nicht. Da hilft nur abwarten und Butterbier trinken.

Sobald es alternative Methoden gibt, wie ihr Wizards Unite auch auf iOS-Geräten spielen könnt, werden wir euch das hier in diesem Beitrag schildern.

