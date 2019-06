von: Marco Tito Aronica (20. Juni 2019)

Borderlands 2 bietet mitsamt aller DLCs ein riesen Gesamtpaket und sehr viele Trophäen und Erfolge zum Sammeln. Wir liefern euch hier eine Übersicht zu den Trophäen und Erfolgen des Hauptspiels plus aller DLCs.

Mit Borderlands 3 steht der nächste Ego-Shooter in den Startlöchern, daher könnt ihr den Vorgänger im Juni über PS Plus kostenlos herunterladen und im Rahmen des Xbox Game Passes kostenlos spielen - toll, oder?

Sieben Jahre nach Release erscheint ein neuer Borderlands-2-DLC und neue Trophäen:

Trophäen und Erfolge in Borderlands 2

Sogar sieben Jahre nach dem Release des Shooters in 2012, erschien vor Kurzem mit „Commander Lilith & der Kampf um Sanctuary” ein neuer DLC. Auch dieser erweitert das Paket an Trophäen und Erfolgen um einige Herausforderungen. Insgesamt könnt ihr stolze 76 Trophäen und 75 Erfolge einfahren. Dafür müsst ihr eine Vielzahl an Missionen abschließen, viele Level aufsteigen und Claptrap einen High Five geben - wie schön! Auf der PlayStation 4 sieht die Aufteilung der Trophäen und Erfolge wie folgt aus (inkl. DLCs):

Bronze-Trophäen: 53

53 Silber-Trophäen: 16

16 Gold-Trophäen: 6

6 Platin-Trophäe: 1

Gebt Claptrap einen High Five, wenn ihr alle Trophäen und Erfolge sammeln wollt.

Nachfolgend liefern wir euch Tabellen zu allen Trophäen und Erfolgen in Borderlands 2. Wir starten mit dem Hauptspiel und listen euch dann die Errungenschaften auf, die ihr in den zahlreichen DLCs ergattern könnt. Die offizielle Reihenfolge haben wir in diesem Fall beibehalten:

Namen Freischaltbedingungen Trophäen Gamerscore Der Erste geht auf's Haus Mission "Meine erste Knarre" abgeschlossen. Bronze 10 G Drachentöter Mission "Bester Handlanger aller Zeiten" abgeschlossen. Bronze 20 G Die wenig befahrene Straße Mission "Die Straße nach Sanctuary" abgeschlossen. Bronze 20 G Neu in der Stadt Mission "Plan B" abgeschlossen. Bronze 20 G Eine alte Flamme Mission "Jagd auf den Firehawk" abgeschlossen. Bronze 20 G Kein Mann wird zurückgelassen Mission "Eine verDAMMt gelungene Rettung" abgeschlossen. Bronze 20 G Wilhelms Schreie Mission "Erwisch den Zug" abgeschlossen. Bronze 20 G Nach oben gibt es keine Grenzen Mission "Abgehobene Action" abgeschlossen. Bronze 20 G Ich seh mein Haus von hier oben Mission "Schwebendes Verfahren" abgeschlossen. Bronze 20 G Lebe wohl, altes Mädchen Mission "Das Wildtier-Reservat" abgeschlossen. Bronze 20 G Die Band wieder zusammengebracht Mission "Der einstige und zukünftige Slab" abgeschlossen. Bronze 20 G Identitätsraub Mission "Der Mann, der Jack werden würde" abgeschlossen. Silber 20 G Der Wunsch eines Engels Mission "Engel und Narren" abgeschlossen. Silber 25 G Feuer frei! Mission "Blut, Schweiß und jede Menge Ärger" abgeschlossen. Silber 20 G Wissen ist der halbe Sieg Mission "Data-Mining" abgeschlossen. Silber 20 G Coole Story, Bruder Jack besiegt. Gold 30 G Herausforderung angenommen Level 1 aller nicht-Level-bezogenen Herausforderungen mit einem einzigen Charakter abgeschlossen. Gold 30 G Goliath, ich stelle vor: David. Ihr habt einen Goliath 4-mal im Level aufsteigen lassen, bevor ihr ihn umgelegt habt. Bronze 15 G Über fünf Runden gegangen Runde 5 eines Ring des Gemetzels abgeschlossen. Bronze 25 G Doch nicht GANZ tot Level 5 erreicht. Bronze 5 G Beste Aufstiegschancen Level 10 erreicht. Bronze 10 G Es geht aufwärts Level 25 erreicht. Silber 25 G Völlig ausgelevelt ... VORERST Level 50 erreicht. Silber 50 G Polarforscher Alle mit Namen versehenen Orte in Three Horns, Tundra Express und Frostburn Canyon wurden entdeckt. Bronze 15 G Städtereisender Alle mit Namen versehenen Orte in Sanctuary, Opportunity und Lynchwood wurden entdeckt. Bronze 15 G Eroberer des Hochlands Alle mit Namen versehenen Orte in den Highlands, Thousand Cuts und dem Wildlife Exploitation Preserve entdeckt. Bronze 15 G Blight-Forscher Alle mit Namen versehenen Orte in Eridium Blight, Arid Nexus und Sawtooth Cauldron wurden entdeckt. Bronze 15 G Die Welt ist dein Zuhause Alle mit Namen versehenen Orte wurden entdeckt. Silber 50 G Edler Spender Moxxi $ 10.000 Trinkgeld gegeben. Bronze 10 G Schick herausgeputzt In jedem Slot wurde mindestens lilafarbene Ausrüstung getragen. Bronze 25 G Geschütz-Massaker 100 Feinde mit dem Geschütz getötet. Bronze 20 G Phasenweise Feindberührung 100 Feinde gephaselocked. Bronze 20 G So viel Blut! Gunzerken für 90 Sekunden ununterbrochen angewendet. Bronze 20 G Fette Beute Einen Fetten Feind getötet. Bronze 15 G Hommage an einen Kammer-Jäger Objekt von Michael Mamaril erhalten. Bronze 15 G Klar, ein italienischer Klempner Donkey Mong getötet. Bronze 15 G Entenjagd Fliegenden Feind mit geworfener Tediore-Waffe getötet. Bronze 10 G Token-Tanker 25 Token eingelöst. Bronze 20 G Was hat das zu bedeuten? Davon kann ich nicht mal ein Foto schießen. Bronze 15 G Unsichtbarer Jäger 10 Sekunden am Stück in Zeros Täuschungs-Modus verharrt. Bronze 20 G Montierer-Demontage Constructor erledigt, ohne dass er einen anderen Bot bauen konnte. Bronze 20 G Das war ja leicht Mission "Schieß dem Kerl ins Gesicht" abgeschlossen. Bronze 10 G Wie seh' ich aus? 10 Anpassungs-Objekte freigeschaltet. Bronze 25 G Wohl doch nicht so "unbesiegbar" Ihr habt Terramorphous den Unbesiegbaren besiegt. Silber 30 G Ein Freund, ein guter Freund... Jemanden im "Kämpfe um dein Leben!" wiederbelebt, der auf eurer Freundesliste steht. Bronze 10 G Besser als Geld 5 Objekte auf dem Schwarzmarkt gekauft. Bronze 15 G Abgeklatscht Claptrap ein High Five gegeben. Bronze 15 G Kopfgeldjäger 20 Nebenmissionen abgeschlossen. Bronze 25 G Alles erledigt Alle Nebenmissionen abgeschlossen. Silber 40 G Mein allererstes Mal Kiste an der Bushaltestelle in Fyrestone geöffnet. Bronze 10 G Borderland-Beschützer Runde Zwei Alle Borderlands 2-Trophäen freigeschaltet. Platin n.v.

Auf der E3 wurde ein neuer DLC zu Borderlands angekündigt, den ihr auch sofort danach spielen konntet. Diese Überraschungen konntet ihr euch ebenfalls direkt nach der Messe herunterladen:

Captain Scarlett und ihr Piratenschatz (DLC 1)

Im ersten DLC geht es auf Schatzsuche! Es gibt eine Bronze-, eine Silber- und eine Gold-Trophäe. Was ihr dafür tun müsst, lest ihr nachfolgend:

Namen Freischaltbedingungen Trophäen Gamerscore Schatzjäger Mission "Ein X Markiert Die Stelle" abgeschlossen. Gold 75 G Vollender Alle Piratenschatz-Nebenmissionen abgeschlossen. Silber 25 G Herumtreiber Alle mit Namen versehenen Orte in Oasis und den umliegenden Piratenschatz-Zonen wurden entdeckt. Bronze 25 G

Mr. Torgues Kampagne des Metzelns (DLC 2)

Der Inhaber und Leiter der Torgue-Waffenfirma errichtet eine Arena über einer erst kürzlich entdeckten Kammer und ihr müsst an seinem Turnier teilnehmen. Diese Trophäen winken euch beim Erfolg:

Namen Freischaltbedingungen Trophäen Gamerscore Besessen 10 Bilder von Moxxi in Kampagne des Metzelns gesammelt. Gold 45 G Autonarr Alle Nebenmissionen in Kampagne des Metzelns abgeschlossen. Silber 40 G Explosiv Mission "Der lange Weg" abgeschlossen. Bronze 40 G

Sir Hammerlock auf Großwildjagd (DLC 3)

Im dritten DLC von Borderlands 2 werdet ihr von Sir Hammerlock zu einer Aegrus-Jagd eingeladen. Dieses Angebot könnt ihr natürlich nicht ausschlagen, denn es gibt dafür folgende Trophäen und Erfolge:

Namen Freischaltbedingungen Trophäen Gamerscore Hab ich schon gemacht Alle Nebenmissionen von Hammerlocks Jagd beendet. Gold 40 G Bin ich schon gewesen Alle mit Namen versehenen Orte in Hammerlocks Jagd entdeckt. Silber 45 G Konfrontation Die Mission "Nakayamas Sturz" beendet. Bronze 40 G

Tiny Tinas Sturm auf die Drachenfestung (DLC 4)

Im Juni 2013 erschien der vierte DLC rund um die verrückte und putzige Tiny Tina. Welche Trophäen und Erfolge euch erwarten, lest ihr in dieser Tabelle nach:

Namen Freischaltbedingungen Trophäen Gamerscore Den Boss hab ich voll geplant Meister Knochenhosentyp erschlagen. Bronze 10 G Jaaaaaa! Euer Selbst dem Weißen Ritter vorgestellt. Bronze 25 G Mädel braucht Futter Euer edles Ross 3 mal, während desselben Besuchs der Ställe, gefüttert. Bronze 15 G Wie in dem einen Video Eurem ärgsten Feind, der Abscheuligkeit ''Finsternis'', gezeigt, wer der größte Nerd von Allen ist. Bronze 10 G Und die so ''Hey, das ist meins'' 5 Schwerter aus wachen Unsterblichen Skeletauren gezogen, ohne die Umgebung zu verlassen. Bronze 20 G Hmmmmm Das Mysteriöse Amulett getragen. Bronze 15 G Immer rollen, rollen, rollen Euer Können, oder dessen Abwesenheit, beim Wurf der magischen Schatzkugel der vielen Seiten gezeigt. Bronze 15 G Kurzer, du so hart Euer Streben jene Königin zu retten abgeschlossen. Silber 60 G Verdammt, du bist ja hammerhart Die schwerste Runde in Mörderlins Tempel gewonnen. Silber 30 G Lass es Raaaaaideeen Die Großen Alten Drachen der Zerstörung überwältigt. Silber 50 G

Commander Lilith & der Kampf um Sanctuary (DLC 5)

Sogar sieben Jahre nach dem offiziellen Release erscheint mit „Commander Lilith & der Kampf um Sanctuary” das fünfte DLC-Paket zum Shooter. Obendrauf gibt es sogar fünf weitere Trophäen und Erfolge - das sind sie:

Namen Freischaltbedingungen Trophäen Gamerscore Spicy Boy Haderax, den Unbesiegbaren besiegt. Gold tba 3 oder nix Die Mission "Gefundenes Paradies" abgeschlossen. Silber tba Jedenfalls, hier ist "Firewall" Die Firewall des Backburners aktiviert. Bronze tba Schokobrötchen bestätigt Tiny Tina erlaubt die Moonshot-Kanone zu laden. Bronze tba Entschlüsselt! Das Dark Web besiegt. Bronze tba Schmerzbogen-Verbindung Schäumende Ausrüstung in allen Slots (außer Klassen-Mod) ausgerüstet. Bronze tba

