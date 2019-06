von: Marco Tito Aronica (20. Juni 2019)

Fortbyte #78 findet ihr in einem Feuerwachturm, von dem aus ihr einen trockengelegten See sehen könnt. Wir zeigen euch den Fundort in der Nähe von Loot Lake, damit ihr nicht lange nach Fortbyte #78 suchen müsst.

Indem ihr 950 V-Bucks für den Battle Pass ausgebt, erhaltet ihr automatisch Zugriff auf die Fortbytes und speziell auch Fortbyte #78. Andernfalls könnt ihr die Suche nicht abschließen.

Fortbyte #78 im Feuerwachturm bei Loot Lake finden

Der gesuchte Feuerwachturm, in dem Fortbyte #78 zu finden ist, befindet sich etwas nördlich vom Loot Lake bei der Koordinate E3 bzw. zur Grenze von E4. Reist ihr zur markierten Stelle, werdet ihr den Feuerwachturm kaum übersehen können. Fortbyte #78 findet ihr dann oben in dem kleinen Häuschen. Das folgende Bild zeigt euch den Fundort:

Oben im Haus des Feuerwachturms findet ihr Fortbyte #78 - genießt die Aussicht!

Abgesehen von dem Mini-Rätsel rund um Fortbyte #78 müsst ihr keine zusätzlichen Bedingungen erfüllen. Einfach nördlich von Loot Lake nach dem Feuerwachturm suchen und den Mikrochip im ersten Stock aufsammeln. Fertig!

Sucht ihr noch weitere Fortbytes, könnt ihr einfach auf den Button oben klicken. Ihr gelangt dadurch direkt zur Übersichtsseite aller Mikrochips.

