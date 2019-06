von: Marco Tito Aronica (21. Juni 2019)

Natürlich könnt ihr auch in Harry Potter - Wizards Unite euer liebstes Haus wählen und sogar wechseln. Gryffindor, Slytherin, Hufflepuff oder Ravenclaw? Wir zeigen euch hier, wie ihr das Haus wählen und wechseln könnt.

Wizards Unite könnt ihr schon jetzt in Deutschland spielen. Wie das funktioniert, verraten wir euch in unserem Guide zur APK und wie ihr sie herunterladet. Ansonsten müsst ihr auf den offiziellen Release der App warten.

Der offizielle Trailer zum Spiel führt euch in die zauberhafte Welt von HP - Wizards Unite ein:

Haus wählen und wechseln - so einfach klappts

Nachdem ihr das Spiel gestartet habt, werdet ihr durch ein kurzes Turotial geführt. Dies ist nach wenigen Minuten abgeschlossen und danach könnt ihr euer Haus wählen. Ihr werdet allerdings nicht automatisch zu dieser Option geleitet, weshalb wir euch hier kurz zeigen möchten, wir ihr euer Haus wählen und später sogar wechseln könnt.

Der Schlüssel zur Wahl des Hauses liegt im Ministeriumsausweis. Hier könnt ihr euren Namen ändern, einen Titel einstellen, einen Beruf wählen, den Zauberstab anpassen oder eben euer Haus wählen. Klickt einfach auf das Feld in der Mitte rechts, über dem „Haus” steht. Jetzt müsst ihr euch für eines der vier Häuser entscheiden: Gryffindor, Slytherin, Hufflepuff oder Ravenclaw.

In der mitte rechts bei dem grünen Slytherin-Wappen könnt ihr das Haus wählen und wechseln.

Wollt ihr euer Haus wechseln, könnt ihr das jederzeit unter demselben Menüpunkt tun. Öffnet den Ministeriumsausweis und wählt das Feld für die Häuser aus. Entscheidet euch für ein anderes Haus und speichert eure Änderung - schon seid ihr in den Farben einer anderen Gruppierung unterwegs. Die Farbe eurer Spielfigur in der AR-Welt passt sich dem jeweiligen Haus an, das ihr gewählt habt.

Welches Haus aus Hogwarts passt zu mir?

Normalerweise entscheidet der Sprechende Hut über eure Angehörigkeit zu Gryffindor, Slytherin, Hufflepuff oder Ravenclaw. In Harry Potter - Wizards Unite habt ihr allein die Entscheidungsfreiheit über euer Haus. Vielleicht helfen euch diese kurzen Beschreibungen bei der Wahl:

Gryffindor: Bekannte Mitglieder von Gryffindor sind natürlich Harry Potter, Hermine und Ron. Außerdem sind euch sicherlich Albus Dumbledore und Sirius Black ein Begriff. Tapferkeit, Mut und Ritterlichkeit zeichnen einen Zauberer von Gryffindor aus.

Slytherin: Ehrgeiz, Durchtriebenheit und Einfallsreichtum sind eure Stärken? Dann solltet ihr euch für Slytherin entscheiden. Bekannte Mitglieder sind Tom Riddle, Bellatrix Lestrange und Draco sowie Lucius Malfoy.

Hufflepuff: Ein schwarzer Dachs auf gelbem Hintergrund ziert das Wappen von Hufflepuff. Die wichtigsten Werte dieses Hauses sind Fleiß, Loyalität und Fairness. Hier trefft ihr auf Cedric Diggory oder Nymphadora Tonks.

Ravenclaw: Intelligenz, Wissen und Kreativität treibt euch als Zauberlehrling voran? Dann ist Ravenclaw eure beste Wahl. Zum Haus gehören zum Beispiel Luna Lovegood oder Gilderoy Lockhart.

War der Guide hilfreich? Dann bewertet ihn doch gerne unterhalb! Oder habt ihr Anregungen, Kritik, Verbesserungsvorschläge?