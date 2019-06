von: Marco Tito Aronica (24. Juni 2019)

Zauberstäbe könnt ihr euch in Harry Potter - Wizards Unite ganz einfach selber zusammenstellen. Holzart, Kern, Flexibilität und Länge bestimmen, welche Art von Zauberstäben am Ende in euren Händen landen. Wir verraten euch die Rezepte, mit denen ihr die Zauberstäbe berühmter Zauberer wie Harry Potter, Dumbledore, Voldemort oder Hagrid nachbauen könnt.

Harry Potter - Wizards Unite ist jetzt auch offiziell in Deutschland erhältlich. Hier der Trailer zum Launch:

Zauberstäbe nachbauen - so klappts

Wollt ihr einen Zauberstab bauen, müsst ihr im Spielbildschirm unten links auf das Symbol mit eurem Profilbild klicken - so gelangt ihr zu eurem Ministeriumsausweis. In der Mitte wählt ihr nun die Zauberstab-Vermessung aus, wo ihr Zauberstäbe berühmter Zauberer nachbauen könnt. Ihr entscheidet euch für das Holz, den Kern, die Flexibilität und die Länge. Das Ergebnis ist ein individueller Zauberstab, der aber auch denen berühmter Personen gleichen kann, wenn die Parameter bzw. Rezepte stimmen.

Im linken Ausschnitt seht ihr, wo der Zauberstab angepasst werden kann. Rechts seht ihr die Zauberstab-Vermessung, in der ihr berühmte Zauberstäbe nachbauen könnt.

In der folgenden Tabelle zeigen wir euch alle Rezepte und Parameter, mit denen ihr Zauberstäbe eurer Lieblingszauberer nachbauen könnt:

Zauberer Holz Kern Flexibilität Länge Harry Potter Stechpalme Phönixfeder Leicht federnd 11 Hermine Granger Rebe Drachenherzfaser Unbekannt 10 3/4 Ron Weasley Esche Einhornhaar Unbekannt 12 Ron Weasley Weide Einhornhaar Unbekannt 14 Albus Dumbledore Holunder Variabel Unbekannt 14 1/2 Minerva McGonagall Tanne Drachenherzfaser Starr 9 1/2 Rubeus Hagrid Englische Eiche Unbekannt Biegsam 14 1/2 Horace Slughorn Zeder Drachenherzfaser Überraschend federnd 10 1/4 Dolores Umbridge Variabel Drachenherzfaser Unbekannt 9 1/2 Lord Voldemort Eibe Phönixfeder Unbekannt 13 1/2 Bellatriy Lestrange Walnuss Drachenherzfaser Unbekannt 14 1/2 Draco Malfoy Weißdorn Einhornhaar Biegsam 10 Lucius Malfoy Ulme Drachenherzfaser Unbekannt 14 1/2 Neville Longbottom Kirschbaum Einhornhaar Unbekannt Unbekannt Peter Pattigrew Kastanie Drachenherzfaser Brüchig 9 1/2 Gilderoy Lockhart Kirschbaum Drachenherzfaser Leicht federnd 9 1/2 Remus Lupin Zypresse Einhornhaar Biegsam 10 3/4 Charlie Weasley Esche Einhornhaar Unbekannt 12 Cedric Diggory Esche Einhornhaar Biegsam 12 1/4 Fleur Delacour Variabel Variabel Unbiegsam 9 1/2 Mary Cattermole Kirschbaum Einhornhaar Unbekannt 9 1/2 Viktor Krum Weißbuche Drachenherzfaser Massiv 10 1/4 Silvanus Kesselbrand Kastanie Phönixfeder Biegsam 11 1/2 Garrick Ollivander Weißbuche Drachenherzfaser Leicht federnd 12 3/4 Quirinus Quirrell Erle Einhornhaar Biegsam 9 1/2 Sybill Trelawney Haselnuss Einhornhaar Überraschend federnd 9 1/2 Celestina Warbeck Lärche Phönixfeder Recht flexibel 10 1/2 James Potter Variabel Unbekannt Etwas nachgiebig 11 Lily Potter Weide Unbekannt Unbekannt 10 1/4

Normalerweise sucht sich der Zauberstab seinen Besitzer aus, doch in Harry Potter - Wizards Unite habt ihr die Entscheidungsfreiheit über euer Zauberwerkzeug. Welchen Zauberstab werdet ihr nachbauen?

