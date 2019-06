von: Sergej Jurtaev (24. Juni 2019)

Im Abenteuer-Modus von Crash Team Racing Nitro Fueled müsst ihr unter anderem CTR-Tokens sammeln, um das Spiel zu 100 % abzuschließen. Dabei gilt es auf den verschiedenen Strecken CTR-Buchstaben oder Kristalle zu sammeln. Alle Fundorte der Sammelobjekte zeigen wir euch in folgender Videostrecke!

Hinweis: Die Videos wurden von unserem Kooperationspartner PowerPyx erstellt!

Das müsst ihr über CTR-Tokens wissen

Nachdem ihr den Boss einer Welt besiegt habt, schaltet ihr in der Welt eine Kristall-Herausforderung sowie neue Challenges in den absolvierten Strecken frei. Dabei handelt es sich um CTR- und Relikt-Rennen. Sowohl in CTR-Rennen als auch in den Kristall-Herausforderungen werdet ihr mit CTR-Tokens belohnt.

Insgesamt gibt es 20 CTR-Tokens in fünf unterschiedlichen Farben. Sammelt ihr alle Tokens einer Farbe, schaltet ihr einen Edelstein-Cup frei. Diese müsst ihr wiederum absolvieren, um eine geheime Strecke freizuschalten. So erhaltet ihr aber auch den freischaltbaren Charakter Fake Crash und einige Erfolge.

In den Kristall-Herausforderungen müsst ihr unter Zeitdruck so schnell wie möglich 20 Kristalle sammeln.

Während das Sammeln der Kristalle relativ einfach ist, können die CTR-Rennen euch vor Problem stellen. Dabei müsst ihr nämlich nicht nur alle CTR-Buchstaben finden, sondern das Rennen auch als Erster beenden. Vor allem auf dem hohen Schwierigkeitsgrad ist das eine fordernde Aufgabe.

Es lohnt sich demnach sehr, die Abkürzungen der Strecken zu kennen. Alleine schon deswegen, weil auf den Abkürzungen auch oft Buchstaben zu finden sind.

Alle CTR-Tokens im Überblick

Benutzt die folgenden Verlinkungen, um direkt zur gesuchten Herausforderung in der oberen Videostrecke zu springen. Übrigens: Wir decken nur die Tokens des Abenteuer-Modus' ab. Über „Lokale Arcade“ könnt ihr auch CTR-Rennen auf den „Crash Nitro Kart“-Strecken fahren.

N. Sanity Beach

Verlorene Ruinen

Gletscherpark

Zitadellenstadt

Abkürzungen wie diese helfen bei den Challenges in CTR!

