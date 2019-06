von: Marco Tito Aronica (24. Juni 2019)

Ohne Zauberenergie klappt in Harry Potter - Wizards Unite rein gar nichts. Ihr könnt keine Zauber wirken und seid somit nicht in der Lage, das Desaster aufzuhalten. Wir möchten euch alle Möglichkeiten zeigen, wie ihr Zauberenergie bekommen könnt.

Ohne Zauberenergie wären die Lehrlinge hier im Video ganz schön arm dran, oder?

Was ist Zauberenergie und wofür wird sie benötigt?

Zauberenergie ist im Harry-Potter-Universum das Pendant zu den Pokébällen in Pokémon Go. Nach großer Kritik der Spieler aus den USA und Großbritannien, die als Erste den Zauberstab schwingen durften, wurde das System um die Zauberenergie kurzerhand überarbeitet. Ganz allgemein erhaltet ihr jetzt zum Start mehr Zauberenergie und auch mehr Quellen spucken die begehrte Ressource aus.

Zauberenergie benötigt ihr - wie der Name bereits verrät - beim Wirken von Zaubern. Egal, ob ihr wundersamen Kreaturen auf der Straße begegnet oder gegen NPCs in Festungen kämpft. Geht euch die Zauberenergie aus, seid ihr immens eingeschränkt. Wir möchten euch daher verraten, wie ihr Zauberenergie bekommen könnt, damit sie euch niemals ausgeht.

Wie viel Zauberenergie ihr noch übrig habt, seht ihr im Spielbildschirm unten links.

So könnt ihr Zauberenergie bekommen

Nach dem Update von Niantic startet ihr mit 50 von 75 Zauberenergie anstatt 20 - immerhin! Das erleichtert euch den Einstieg in die Welt der Zauberei, nach einem längeren Spaziergang kann die Zauberenergie aber schnell mal ausgehen, vor allem, wenn ihr in Dörfern wohnt. Hier gibt es nämlich weniger Gasthäuser, die mit den Pokéstops aus Pokémon Go verglichen werden können. Wie ihr an Zauberenergie kommt, verraten wir euch hier in wenigen Stichpunkten:

Gasthäuser besuchen: Die einfachste Methode schnell an Zauberenergie zu gelangen, sind Gasthäuser. Das sind kleine rosarote oder grüne Häuser mit grünem oder rotem Dach, in denen ihr lecker speisen könnt. Führt die angezeigte Wischgeste aus und schnappt euch die Zauberenergie. Nach fünf Minuten in Echtzeit könnt ihr dieses Gasthaus erneut besuchen. Erst, wenn der Rauch über dem Haus verschwindet, könnt ihr hier erneut looten.

Gewächshäuser besuchen: Seht ihr ein etwas größeres blaues Gebäude, handelt es sich um ein Gewächshaus. Hier könnt ihr ebenfalls Zauberenergie bekommen, allerdings ist der Drop der wertvollen Ressource hier nicht garantiert. Ihr erhaltet vielmehr Verbrauchsgüter zum Brauen von Tränken.

In Berlin gibt es viele Gasthäuser und Gewächshäuser. In Dörfern leider nur sehr wenige.

Tagesaufträge abschließen: Indem ihr im Spielbildschirm unten rechts auf das Symbol mit dem Kalender tippt, gelangt ihr zu den Tagesaufträgen. Hier findet ihr tägliche Herausforderungen, die sehr schnell abgeschlossen sind und euch ab und zu mit Zauberenergie belohnen. Schaut täglich hinein, um die Belohnungen zu maximieren.

Tagesschätze abholen: Bei den Tagesaufträgen könnt ihr einfach nach links wischen und ihr erreicht die Tagesschätze. Hierbei handelt es sich um Login-Boni wie Erfahrungspunkte, Tränke und eben Zauberenergie. Diese erhaltet ihr, wenn ihr euch regelmäßig in das Spiel einloggt.

Winkelgasse besuchen: Klickt im Spielbildschirm auf das mittlere Symbol unten, auf dem ein Koffer abgebildet ist. Anschließend tippt ihr oben rechts auf den Einkaufskorb, womit ihr die Winkelgasse erreicht. Im zweiten Reiter von links mit dem Namen „Wiseacres”, könnt ihr +50 Zauberenergie für 100 Goldmünzen kaufen. Die Goldmünzen erspielt ihr euch zu Beginn noch relativ häufig, ihr könnt sie aber auch mit Echtgeld kaufen, wovon wir grundsätzlich abraten. In der Winkelgasse könnt ihr auch die maximale Kapazität an Zauberenergie erhöhen, indem ihr 150 Gold eintauscht.

Geht euch die Zauberenergie mitten in einem Kampf aus, müsst ihr wohl oder übel flüchten, wenn ihr nicht genug Gold gespart habt. Wir empfehlen euch, regelmäßig Tränke zu brauen und einzusetzen, so reduziert ihr den Verschleiß an Zauberenergie enorm.

War der Guide hilfreich? Dann bewertet ihn doch gerne unterhalb! Oder habt ihr Anregungen, Kritik, Verbesserungsvorschläge? Schreibt uns eine Mail an redaktion@spieletipps.de und verratet unserer Redaktion eure Meinung.