von: Marco Tito Aronica (24. Juni 2019)

Fortbyte #43 versteckt sich in einem Bananenstand in Neo Tilted. Zugänglich wird der Chip allerdings erst dann, wenn ihr den Nana-Umhang tragt. Wir zeigen euch, was ihr für die Suche von Fortbyte #43 beachten müsst.

Die Investition von 950 V-Bucks in den Battle Pass dieser Season lohnt sich, denn nur dann erhaltet ihr Zugriff auf die Fortbyte-Herausforderungen und speziell Fortbyte #43.

Wie dusselig wir uns teilweise in Fortnite angestellt haben, seht ihr in diesem Fail-Zusammenschnitt:

Fortbyte #43 in einem Bananenstand finden

Der Bananenstand in Neo Tilted befindet sich bei der Koordinate D6. Von außen erkennt ihr den Bananenstand passenderweise an der gelben Farbe und dem „Peely’s”-Schriftzug. Betretet das Gebäude im Erdgeschoss und schnappt euch Fortbyte #43 in der Ecke des Raumes. Wo genau ihr den Bananenstand und Fortbyte #43 findet, zeigt euch das folgende Bild:

Den Bananenstand werdet ihr schnell erkennen. Im Südwesten von Neo Tilted findet ihr ihn.

Bevor ihr euch auf die Suche nach Fortbyte #43 macht, müsst ihr noch den Nana-Umhang ausrüsten. Dieses Rückenteil erhaltet ihr, wenn ihr insgesamt 40 Fortbytes gesammelt habt. Mit unserer Hilfe solltet ihr die schon gesammelt haben.

Sucht ihr noch weitere Fortbytes, könnt ihr einfach auf den Button oben klicken. Ihr gelangt dadurch direkt zur Übersichtsseite aller Mikrochips.

