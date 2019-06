Alle Quests annehmen: Nehmt alle Aufgaben an, die ihr findet. Wenn ihr die Welt schon weit erkundet habt, dann reist in die verschiedenen Teile Griechenlands und schaut da auf den Nachrichtentafeln nach, um neue Quests zu erhalten. Habt ihr das erledigt und euer Quest-Log ist voll, dann fangt an diese abzuarbeiten. Ihr werdet feststellen, dass mehrere der Quests von euch das Gleiche verlangen, zum Beispiel Athener Soldaten zu töten, oder Piratenschiffe zu versenken. So erledigt ihr mehrere Aufgaben gleichzeitig und erhaltet dementsprechend zeitgleich die jeweiligen Erfahrungspunkte.